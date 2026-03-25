Benjamin Netanyahu anunță extinderea „zonei tampon” a Israelului în Liban

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Israelul își extinde zona tampon din sudul Libanului, în încercarea de a reduce amenințările venite din partea grupării Hezbollah.
Anunțul a fost făcut într-un mesaj video transmis de cabinetul său de lucru, luând în considerare escaladarea tensiunilor de la granița de nord.
Potrivit prim-ministrului israelian, măsura a fost luată cu scopul de a crește securitatea în apropierea frontierei și de a preveni atacurile cu rachete asupra teritoriului israelian.
„Am creat o adevărată zonă de securitate care previne orice infiltrare în Galileea și la granița de nord (a Israelului). Extindem această zonă pentru a elimina amenințarea reprezentată de rachetele antitanc și pentru a crea o zonă tampon mai mare”, a spus Benjamin Netanyahu.
Acesta a vorbit și despre obiectivul pe termen lung al operațiunilor militare și a insistat că neutralizarea Hezbollah rămâne o prioritate pentru Israel.
„Problema destructurării Hezbollah rămâne una centrală”, a afirmat Netanyahu.
Acesta a legat situația din Liban de tensiunile regionale extinse, în special de relația cu Iranul.
„Este legată de confruntarea generală cu Iranul, care continuă în pofida a ceea ce se relatează în mass-media. Dar suntem hotărâți să transformăm fundamental situația din Liban”, a adăugat premierul.
Conflictul s-a intensificat după ce Hezbollah a intrat în război pe 2 martie, în urma uciderii liderului suprem iranian Ali Khamenei în atacurile lansate asupra Teheranului.
De atunci, Israelul a răspuns cu o campanie extinsă de lovituri aeriene și operațiuni terestre în zona de frontieră, care au dus la numeroase victime și la strămutarea unui număr mare de civili.