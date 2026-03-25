Benjamin Netanyahu anunță extinderea „zonei tampon” a Israelului în Liban

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Israelul își extinde zona tampon din sudul Libanului, în încercarea de a reduce amenințările venite din partea grupării Hezbollah.

Anunțul a fost făcut într-un mesaj video transmis de cabinetul său de lucru, luând în considerare escaladarea tensiunilor de la granița de nord.

Potrivit prim-ministrului israelian, măsura a fost luată cu scopul de a crește securitatea în apropierea frontierei și de a preveni atacurile cu rachete asupra teritoriului israelian.

„Am creat o adevărată zonă de securitate care previne orice infiltrare în Galileea și la granița de nord (a Israelului). Extindem această zonă pentru a elimina amenințarea reprezentată de rachetele antitanc și pentru a crea o zonă tampon mai mare”, a spus Benjamin Netanyahu.

Acesta a vorbit și despre obiectivul pe termen lung al operațiunilor militare și a insistat că neutralizarea Hezbollah rămâne o prioritate pentru Israel.

„Problema destructurării Hezbollah rămâne una centrală”, a afirmat Netanyahu.

Acesta a legat situația din Liban de tensiunile regionale extinse, în special de relația cu Iranul.

„Este legată de confruntarea generală cu Iranul, care continuă în pofida a ceea ce se relatează în mass-media. Dar suntem hotărâți să transformăm fundamental situația din Liban”, a adăugat premierul.

Conflictul s-a intensificat după ce Hezbollah a intrat în război pe 2 martie, în urma uciderii liderului suprem iranian Ali Khamenei în atacurile lansate asupra Teheranului.

De atunci, Israelul a răspuns cu o campanie extinsă de lovituri aeriene și operațiuni terestre în zona de frontieră, care au dus la numeroase victime și la strămutarea unui număr mare de civili.