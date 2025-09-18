Netanyahu respinge conspirațiile online privind moartea lui Charlie Kirk și acuză influențe din Qatar

Într-un mesaj video publicat pe platforma X, Netanyahu a respins acuzațiile pe care le-a numit „o minciună monstruoasă și scandaloasă”. Premierul israelian a subliniat că nu există nicio legătură între Israel și moartea lui Charlie Kirk, amintind că activistul era un susținător constant al statului evreu și un prieten personal.

„Cineva a fabricat o minciună monstruoasă conform căreia Israelul ar avea ceva de-a face cu oribila crimă a lui Charlie Kirk. Este nebunie, este fals, este scandalos”, a declarat Netanyahu. Acesta a adăugat că zvonurile ar putea fi alimentate de „obsesii sau finanțare qatariotă”, evocând și celebrul citat al lui Joseph Goebbels despre răspândirea minciunilor.

Netanyahu și relația sa cu Charlie Kirk

Premierul israelian a subliniat că l-a apreciat pe Charlie Kirk pentru „dragostea sa față de Israel și față de poporul evreu”. Netanyahu a precizat că discutase cu acesta „cu două săptămâni înainte” și că îl invitase în Israel, subliniind că activistul merită „onoare, nu minciuni”.

Relația Netanyahu–Kirk a fost marcată de susținere reciprocă, dar și de tensiuni. Deși Netanyahu l-a elogiat constant ca „apărător al civilizației iudeo-creștine”, au existat relatări privind criticile lui Kirk la adresa modului în care premierul a gestionat conflictul din Gaza. Tucker Carlson a declarat chiar că „lui Charlie nu-i plăcea Bibi”, ceea ce a alimentat speculații în mediile conservatoare.

Conspirațiile privind moartea lui Charlie Kirk

Conspiraționiștii au susținut, fără dovezi, că Israelul ar fi implicat în moartea activistului american din cauza unor critici ocazionale. Netanyahu a respins însă categoric aceste acuzații și a atras atenția asupra posibilei implicări a Qatarului în răspândirea zvonurilor.

„Charlie Kirk a fost un prieten al Israelului și al libertății. El merită respect, nu minciuni”, a conchis premierul.