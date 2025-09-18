Netanyahu respinge conspirațiile online privind moartea lui Charlie Kirk și acuză influențe din Qatar

Într-un mesaj video publicat pe platforma X, Netanyahu a respins acuzațiile pe care le-a numit „o minciună monstruoasă și scandaloasă”. Premierul israelian a subliniat că nu există nicio legătură între Israel și moartea lui Charlie Kirk, amintind că activistul era un susținător constant al statului evreu și un prieten personal.
„Cineva a fabricat o minciună monstruoasă conform căreia Israelul ar avea ceva de-a face cu oribila crimă a lui Charlie Kirk. Este nebunie, este fals, este scandalos”, a declarat Netanyahu. Acesta a adăugat că zvonurile ar putea fi alimentate de „obsesii sau finanțare qatariotă”, evocând și celebrul citat al lui Joseph Goebbels despre răspândirea minciunilor.
Premierul israelian a subliniat că l-a apreciat pe Charlie Kirk pentru „dragostea sa față de Israel și față de poporul evreu”. Netanyahu a precizat că discutase cu acesta „cu două săptămâni înainte” și că îl invitase în Israel, subliniind că activistul merită „onoare, nu minciuni”.
Relația Netanyahu–Kirk a fost marcată de susținere reciprocă, dar și de tensiuni. Deși Netanyahu l-a elogiat constant ca „apărător al civilizației iudeo-creștine”, au existat relatări privind criticile lui Kirk la adresa modului în care premierul a gestionat conflictul din Gaza. Tucker Carlson a declarat chiar că „lui Charlie nu-i plăcea Bibi”, ceea ce a alimentat speculații în mediile conservatoare.
Conspiraționiștii au susținut, fără dovezi, că Israelul ar fi implicat în moartea activistului american din cauza unor critici ocazionale. Netanyahu a respins însă categoric aceste acuzații și a atras atenția asupra posibilei implicări a Qatarului în răspândirea zvonurilor.
„Charlie Kirk a fost un prieten al Israelului și al libertății. El merită respect, nu minciuni”, a conchis premierul.