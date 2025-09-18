Suspectul în cazul uciderii lui Kirk se temea că va fi împușcat de poliție înainte de a se preda

Robinson părea calm și liniștit când a sosit împreună cu părinții săi pentru a se preda la biroul șerifului din comitatul Washington, la o zi după ce Kirk a fost împușcat mortal la Universitatea Utah Valley, a declarat șeriful Nate Brooksby, citat de Associated Press.

„Nu voia ca o echipă SWAT numeroasă să vină la casa părinților săi sau la apartamentul său”, a spus șeriful, care s-a ocupat doar de predare, nu și de ancheta mai amplă. „Era cu adevărat temător că va fi împușcat de forțele de ordine”.

Marți, procurorii l-au acuzat pe Robinson, în vârstă de 22 de ani, de crimă capitală și au anunțat că vor solicita pedeapsa cu moartea, dezvăluind o serie de mesaje incriminatoare și dovezi ADN care, potrivit lor, îl leagă pe Robinson de uciderea lui Kirk, activistul conservator proeminent și confident al președintelui Donald Trump.

Robinson a avut marți și prima audiere în acest caz, în cadrul căreia un judecător a declarat că va numi un avocat care să îl reprezinte. Miercuri a fost lăsat un mesaj la biroul apărătorului public al județului.

Familia lui Robinson a refuzat să comenteze pentru Associated Press de la arestarea sa.

Împușcăturile din 10 septembrie, care au șocat națiunea și au scos la iveală profundele diviziuni politice, au lăsat în stare de șoc și campusul din Utah Valley. Miercuri, studenții care s-au întors pentru prima zi de cursuri de atunci s-au adunat în tăcere și au privit curtea baricadată unde Kirk a fost împușcat în timp ce vorbea cu studenții.