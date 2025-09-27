Nicolas Sarkozy cataloghează condamnarea sa drept o „încălcare totală a statului de drept”

Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, condamnat la cinci ani de închisoare cu executare, a criticat sâmbătă decizia tribunalului corecțional din Paris, afirmând că reprezintă o „încălcare a statului de drept”.

Într-un interviu pentru Journal du Dimanche, Sarkozy a declarat că își va continua lupta „până la capăt” pentru a-și demonstra nevinovăția.

Fostul șef de stat s-a declarat „liniștit” după verdict și a susținut că „nu a existat niciun cent de bani libieni în campania mea”, afirmând că scandalul a fost „o poveste, o minciună, o calomnie”.

Sarkozy a reiterat că documentul Mediapart care a declanșat dosarul este un fals și a criticat modul în care tribunalul a gestionat ancheta.

„Este doar o ipoteză a tribunalului”

„Într-o lume normală, întreaga acuzație ar fi trebuit să cadă. Dar tribunalul a făcut exact opusul”, a spus Sarkozy.

Fostul președinte a subliniat că în 2007 campania sa prezidențială a fost analizată de doi judecători diferiți, care au constatat că nu a existat nicio finanțare libiană și niciun câștig personal. În privința acuzației de „asociere de infractori”, el susține că aceasta se bazează doar pe o ipoteză a tribunalului, fără nicio probă.

„Sunt condamnat pentru că tribunalul consideră posibil, fără a demonstra vreodată, că aș fi putut permite colaboratorilor mei să obțină finanțare ilegală. Sunt nevinovat și nu voi înceta lupta până nu se recunoaște adevărul și corectitudinea mea”, a mai menționat el.

În legătură cu executarea provizorie a pedepsei, care ar putea duce la încarcerarea sa înainte de apel, Sarkozy s-a declarat indignat.

„Toate limitele statului de drept au fost încălcate. Este doar o dorință de umilire.

Dacă trebuie să dorm în închisoare, voi dormi, dar nu voi recunoaște niciodată ceva ce nu am făcut.

Nu mă voi pleca în fața minciunii, a complotului și a insultelor. Mă pot încarcera, dar nu mă vor face niciodată să mă pun în genunchi”, a declarat fostul șef de stat francez.