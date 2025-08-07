Noile reactoare nucleare încap într-o remorcă, dar cât sunt de sigure?

O nouă generație de reactoare nucleare miniaturizate, suficient de mici pentru a încăpea într-o remorcă, captează atenția industriei energetice. Ele pot fi transportate cu camionul, trenul sau avionul pentru că ocupă doar 10-20 metri pătrați, mult mai puțin comparativ cu centralele nucleare tradiționale care se întind pe hectare întregi.

Microreactoarele sunt construite în fabrică, livrate complet asamblate și pot fi instalate rapid în locații izolate, oferind o alternativă curată și eficientă la generatoarele pe motorină.

„Noi credem că energia nucleară joacă un rol esențial în viitorul industriei miniere și nu numai”, a precizat Travis Swallow, director de dezvoltare al companiei miniere Idaho Strategic Resources, pentru Washington Post.

Funcționează cu pastile de uraniu cât semința unui mac

Combustibilul folosit, cunoscut sub numele de TRISO (mici pastile de uraniu, cât o semință de mac), este conceput să țină radiațiile în interior chiar și în situații extreme precum incendiile sau cutremurele. „Este ca și cum ai reduce o structură uriașă de beton la dimensiunea unui vârf de ac”, a explicat Erik Nygaard, director de dezvoltare la compania americană BWXT, specializată în tehnologie nucleară.

Dar experții pun sub semnul întrebării siguranța acestor microreactoare. Unii oameni de știință susțin că testele încă nu au demonstrat rezistența combustibilului la căldură extremă în caz de defect. Totuși, Jon Conrad, director guvernamental al multinaționalei indiene Tata Chemicals, ignoră obiecțiile: „Oamenii aud cuvântul nuclear și se gândesc imediat la Cernobîl, dar noi credem în potențialul acestei tehnologii”.

Cererea crește pentru AI și spațiu, dar localnicii nu le vor în preajma lor

Pe lângă problemele legate de siguranță, depozitarea combustibilului uzat ridică alte controverse. În Wyoming, localnicii se opun planurilor companiei Radiant, care dezvoltă microreactorul Kaleidos, de a stoca deșeurile nucleare generate: „Oamenii spun că proiectul avansează prea rapid și nu vor să aibă aceste reactoare în apropiere”.

Deși există și obstacole, cererea pentru microreactoare crește, susținută de nevoile industriei de inteligență artificială și de explorarea spațială. „Activitatea în spațiu crește semnificativ și avem nevoie de mai multă putere”, a explicat Kate Kelly, președinta BWXT Advanced Technologies, care dezvoltă astfel de microreactoare pentru baze lunare și misiuni spațiale.

Siguranța și deșeurile nucleare, obstacolele principale

În final, microreactoarele nucleare reprezintă o tehnologie revoluționară, însă succesul lor depinde de capacitatea de a asigura siguranța absolută și de a rezolva definitiv problema deșeurilor nucleare, pentru a câștiga încrederea publică și a deveni o soluție globală viabilă.