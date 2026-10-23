Norvegia va relua plățile de granturi către Ungaria, după o pauză de zece ani. De ce a fost suspendat programul

Norvegia a ajuns la un acord cu Ungaria, prin care vor fi reluate plățile de granturi suspendate timp de zece ani, din cauza unor neînțelegeri dintre Oslo și fostul guvern ungar condus de Viktor Orban.

Anunțul a fost făcut vineri de către ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, într-o declarație pentru agenția Reuters.

În acest sens, Eide, împreună cu omologii săi din Islanda și Liechtenstein, se va întâlni luni la Budapesta cu ministrul de externe al Ungariei, Anita Orban, pentru a semna acordul în valoare de 254,1 milioane de euro în cadrul programului de subvenții al Spațiului Economic European (SEE) și al Norvegiei.

Plata granturilor, suspendată timp de un deceniu

Plățile acestor granturi din partea Norvegiei au fost suspendate în perioada de finanțare 2014-2021 din cauza ​imposibilității de a ajunge la un acord cu fostul guvern de la Budapesta cu privire la un operator independent al fondului, mai notează sursa citată.

Totuși, schimbarea guvernului ungar a făcut posibilă deblocarea negocierilor și relansarea finanțării.

„Timp de 10 ani nu a existat niciun transfer din Norvegia către Ungaria în cadrul granturilor din Norvegia și SEE”, a spus ministrul norvegian de Externe pentru Reuters.

Acordul actual acoperă perioada de finanțare 2021-2028, deși plățile sunt posibile până în aprilie ⁠2031, și face din Ungaria al patrulea beneficiar ca mărime dintre cei 15, după Polonia, România ​și Bulgaria.

Decizia Norvegiei vine în urma unei decizii a Comisiei Europene de a debloca 16,4 miliarde de euro din fondurile de redresare și coeziune ale UE destinate Ungariei, care au fost înghețate anterior, datorită progreselor înregistrate în domeniul reformelor sub noul guvern de la Budapesta, condus de Peter Magyar.