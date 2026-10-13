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Consiliul UE a încheiat mecanismul de condiționalitate impus Ungariei, deblocând fonduri de 4,2 miliarde de euro

Consiliul UE a deblocat oficial 4,2 miliarde de euro pentru Ungaria, după ce guvernul condus de premierul Péter Magyar a adoptat noile reforme anticorupție.
Consiliul UE a încheiat mecanismul de condiționalitate impus Ungariei, deblocând fonduri de 4,2 miliarde de euro
Premierul ungar Peter Magyar. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Maria Nițu
13 oct. 2026, 14:23, Știri externe
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Consiliul UE a încheiat mecanismul de condiționalitate impus Ungariei în 2022 din cauza riscurilor de corupție, deblocând astfel fonduri în valoare de 4,2 miliarde de euro, potrivit Euronews.

Decizia permite, de asemenea, Ungariei să revină în programele europene Erasmus+ și Horizon Europe, după ce noul guvern condus de Péter Magyar a adoptat reforme anticorupție.

Mecanismul de condiționalitate a fost introdus în 2022, în timpul guvernării fostului premier Viktor Orbán, pentru a condiționa accesul la fondurile europene de respectarea statului de drept.

Măsura a dus la suspendarea unei părți importante din finanțarea Uniunii Europene destinată Ungariei, din cauza îngrijorărilor privind corupția.

După victoria electorală a partidului de centru-dreapta Tisza, condus de Péter Magyar, noul guvern a adoptat noi măsuri pentru combaterea corupției și creșterea transparenței.

Scopul principal era de a obține deblocarea fondurilor europene.

Premierul a convenit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, asupra eliberării unei sume totale de 16,4 miliarde de euro, în schimbul unor reforme și al unor planuri de investiții.

„Astăzi începe un nou capitol. Pentru Ungaria și pentru Europa”, a scris Ursula von der Leyen pe rețelele de socializare.

Ungaria mai așteaptă accesul la alte fonduri europene

Pe lângă cele 4,2 miliarde de euro deblocate acum, Ungaria solicită accesul la alte 10 miliarde de euro din fondurile europene pentru redresarea după pandemia de COVID-19.

O sumă suplimentară de 2,2 miliarde de euro este totuși în continuare condiționată de îmbunătățiri în domeniul libertății academice.

La sfârșitul lunii august, guvernul ungar a anunțat că a îndeplinit toate condițiile necesare pentru accesarea fondurilor. Comisia Europeană evaluează în prezent dacă cerințele au fost respectate.

În cazul unei evaluări pozitive, Budapesta ar putea obține accesul la fonduri până la sfârșitul anului, după o aprobare așteptată în toamnă.

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