O clădire în renovare din centrul Madridului s-a prăbușit. Patru muncitori sunt dispăruți sub dărâmături

Potrivit publicației El País, cel puțin trei muncitori au fost răniți în acest incident. De asemenea, autoritățile caută patru muncitori dați dispăruți sub dărâmături. Până la acest moment nu există informații legate de naționalitatea celor patru muncitori dispăruți sub dărâmături.

Operațiunile de salvare implică echipe de pompieri, poliție, câini și drone, care verifică structura pentru a găsi eventuale victime rămase captive.

Mai multe unități ale Poliției Naționale (UIP), douăsprezece brigăzi de pompieri, două unități de terapie intensivă și trei ambulanțe de la 112 au fost trimise la fața locului, în coordonare cu Samur (Protecția Civilă), informează Huffpost.

Surse polițienești confirmă că prăbușirea clădirii cu șase etaje arfi fost cauzată de o problemă legată de greutatea excesivă de podea. Acestea explică faptul că apelul a fost primit la sediul poliției marți, la ora 12:48.

Clădirea a fost construită în 1965

Informațiile disponibile în Registrul Cadastral indică faptul că clădirea a fost construită în 1965. Are șase etaje și un subsol, însumând o suprafață totală de 6.745 de metri pătrați. Pompierii din cadrul Consiliului Local Madrid, dresori de câini ai Poliției Naționale și Municipale, precum și drone, lucrează pentru a-i găsi pe cei patru dispăruți din cauza prăbușirii mai multor etaje ale clădirii. Până în prezent, trei muncitori au fost tratați, unul grav rănit, iar doi cu răni ușoare, notează 20minutos.

Cartierul Ópera din Madrid, zona unde a avut loc incidentul, este o zonă centrală și elegantă, cunoscută pentru Teatrul Regal și pentru apropierea de Palatul Regal, Plaza de Oriente și Grădinile Sabatini. Se remarcă prin atmosfera sa rafinată și străzile pietonale, fiind un loc ideal pentru plimbări și pentru a te bucura de restaurante și baruri, atât istorice, cât și moderne.