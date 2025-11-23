Armata ucraineană ar fi avariat o centrală electrică din Moscova

Videoclipurile postate pe rețelele sociale par să arate o explozie mare și un incendiu care a izbucnit la centrală, în urma lovirii țintei cu un proiectil.

Kyiv Independent nu poate verifica imediat aceste informații, iar armata ucraineană nu a comentat încă atacul raportat.

Centrala termică Shatura este situată la aproximativ 120 de kilometri est de capitala Rusiei, la periferia regiunii Moscova.

În aceeași noapte, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat că două drone ucrainene au fost doborâte în timp ce se îndreptau spre capitală.

Rosaviatsiia, autoritatea aviatică rusă, a raportat, de asemenea, că aeroportul Zhukovski din Moscova și-a suspendat temporar operațiunile din cauza prezenței dronelor în regiune.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri împotriva instalațiilor militare și industriale din Rusia și din teritoriile ocupate de Rusia, bazându-se în principal pe drone dezvoltate la nivel național.

Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la amploarea pagubelor cauzate sau la eventualele victime.