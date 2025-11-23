Partizanii pro-ucraineni au incendiat o locomotivă în Rostov-pe-Don

Un videoclip postat cu presupusa acțiune de sabotaj arată agenții Atesh turnând un lichid inflamabil pe locomotivă. Un al doilea videoclip cu presupusul atac arată interiorul locomotivei în flăcări.

Operațiunea de sabotaj ar fi „perturbat programul de circulație al trenurilor care transportau muniție, echipamente și rezerve” către linia frontului, a scris grupul pe Telegram.

Atacul ar fi avut loc în apropierea Rostov-Tovarny, o gară de marfă din oraș.

Kyiv Independent nu a putut verifica aceste afirmații la momentul publicării, iar amploarea pagubelor cauzate nu a fost clară imediat.

Rostov-pe-Don se află la doar 65 de kilometri sud-est de granița dintre Rusia și Ucraina și servește ca „centru principal de distribuție pentru grupările de forțe din sud și est”, a scris Atesh.

Mișcarea Atesh comite în mod regulat atacuri de sabotaj pe teritoriul rus și în zonele ocupate de Rusia din Ucraina.

La începutul acestei luni, partizanii au raportat o operațiune de sabotaj împotriva echipamentelor feroviare din regiunea Zaporizhzhia ocupată de Rusia. Grupul a declarat că a distrus un dulap de relee, întârziind transportul personalului militar și al proviziilor către front.