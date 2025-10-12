Partizani pro-ucraineni au sabotat infrastructura feroviară din Rusia

Grupul partizan Atesh a sabotat infrastructura feroviară din regiunea Rostov din Rusia, perturbând logistica rusă, a afirmat, duminică, grupul într-o postare pe Telegram.

Membrii grupului au distrus un cabinet de control al traficului pe o cale ferată lângă orașul Novocherkassk, a declarat Atesh. Se pare că trupele ruse folosesc calea ferată pentru a transporta personal militar și provizii.

Operațiunea de sabotaj a perturbat liniile de aprovizionare rusești, creând „o reacție în lanț de întârzieri” în transportul către frontul sudic, a declarat grupul.

Mișcarea Atesh comite în mod regulat atacuri de sabotaj pe teritoriul rus și în zonele ocupate de Rusia din Ucraina, scrie The Kyiv Independent.

Partizanii au raportat un atac similar asupra unei căi ferate care duce la o fabrică aerospațială din orașul rus Smolensk în septembrie.

Cu câteva zile înainte, un turn de comunicații a fost distrus la o fabrică de apărare aeriană din orașul rus Tula, a afirmat Atesh pe 11 septembrie.

Regiunea Rostov din Rusia este situată de-a lungul frontierei dintre Ucraina și Rusia și se învecinează cu regiunile Luhansk și Donetsk ocupate de Rusia. Datorită apropierii de linia frontului, regiunea este ținta regulată a atacurilor ucrainene.