O companie din Italia furnizează Rusiei materie primă pentru rachete Iskander-M

Materia primă se utilizează pentru fabricarea carcaselor din fibră de carbon pentru rachetele balistice Iskander-M, relatează publicația italiană Corriere della Sera, citată de Ukrainska Pravda.

Potrivit unui studiu realizat de Consiliul pentru Securitate Economică al Ucrainei (REB), rășina epoxidică din Italia a reprezentat un procent de 21% din importurile Rusiei în anul 2024, ceea ce înseamnă că astfel, Italia devine al doilea furnizor ca mărime după China, țară a cărui procent de importuri pentru respectiva rășină a fost de 42%.

Potrivit Consiliului pentru Securitate Economică al Ucrainei, compania Sir Industriale S.p.A din Mario in Brianza, regiunea Lombardia, a furnizat Rusiei rășină epoxidică.

Totuși, reprezentanții companiei italiene au declarat, pentru Corriere della Sera, că produsele sunt destinate exclusiv uzului civil: acoperirea conservelor de ton sau a produselor din oțel, ori a altor tipuri de conserve. Producătorul italian susține că rășina expoxidică este destinată uzului civil pentru că pentru că are o masă moleculară mare.

Cu toate acestea, datele vamale analizate de Consiliul de Securitate Economică al Ucrainei și Corriere della Sera au înregistrat 18 livrări de rășini epoxidice lichide cu greutate moleculară redusă de la Sir Industriale S.p.A, care au codul HS 3907300009 și pot fi utilizate și în producția militară, notează publicația citată.

Datele, confirmate și de importatorii ruși

De asemenea, datele au fost confirmate și de importatorii ruși Uralproekt, YAZPK și PRIME TOP2, asociați ai Corporației Științifice și de Producție KB Mashinostroeniya, care fabrică rachete pentru sistemele Iskander-M.

Unele dintre tranzacții au fost efectuate și prin intermediul companiei poloneze Kamex Magazyn, ceea ce poate indica intenția de a ascunde destinatarul final.

„La momentul livrărilor efectuate de Sir Industriale, sancțiunile UE privind rășinile epoxidice nu fuseseră încă votate și, prin urmare, nu a existat nicio încălcare”, explică Olena Yurchenko, directoarea departamentului de analiză, cercetare și investigații al REB.

„În ciuda acestui fapt, exportatorii europeni pot verifica în mod independent legăturile clienților lor cu guvernul rus și industria militară, dacă nu doresc ca produsele lor să devină arme ale agresorului”, a declarat Yurchenko.