O furtună cu grindină a provocat o gaură de circa 200 de km, vizibilă din spațiu

O furtună extremă a devastat regiunea sudică a provinciei Alberta, provocând o „cicatrice” de aproximativ 200 km lungime și 15 km lățime în peisaj, vizibilă chiar din satelit, potrivit Live Science.

Este vorba despre o furtună rară care a lovit orașul Brooks și împrejurimile. Grindina, de dimensiunea unei mingi de golf, combinată cu rafale de vânt de peste 120 km/h, a distrus case, vehicule și stâlpi de energie. Furtuna a avut loc pe 20 august. Ulterior, cicatricea a fost descoperită cu ajutorul sateliților, a anunțat Observatorul Pământului al NASA.

Proprietarii de ferme au raportat pagube majore, inclusiv pierderea unor animale. Locuitorii spun că grădinile și clădirile lor au fost complet devastate, unii dintre aceștia fiind afectați de o furtună similară în iulie.

Alberta, supranumită „aleea grindinei”, se confruntă anual cu numeroase furtuni. Pagubele totale din ultimii cinci ani depășesc 6 miliarde de dolari canadieni.

Cercetătorii NASA colaborează pentru a îmbunătăți predicțiile furtunilor severe, folosind date din satelit pentru a proteja comunitățile și infrastructura.