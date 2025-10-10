O parte dintre coralii Pacificului sfidează logica schimbărilor climatice: supraviețuiesc grație unui factor care distruge celelalte recife

Într-un colț aparent banal al Pacificului, cercetătorii au descoperit un paradox al naturii: coralii care trăiesc în ape tulburi – încărcate de sedimente și nămol – par mult mai rezistenți la stresul termic provocat de schimbările climatice.

Zona tropicală în care se află aceștia se situează între oceanele Pacific și Indian și include Filipinele, Indonezia, Papua Noua Guinee, Timor-Leste și Insulele Solomon. Este cunoscută sub numele de Triunghiul Coralilor și adăpostește 76% din speciile de corali ale planetei și o biodiversitate marină unică, adesea numită „Amazonul mărilor”.

Filtru natural împotriva căldurii

„Coralii expuși constant la sedimente par mai rezilienți, deoarece particulele suspendate în apă blochează parțial lumina solară, reducând impactul termic ce duce la albirea recifelor”, a explicat Kenneth Johnson, paleobiolog la Natural History Museum din Londra (NHM), citat de Live Science.

Paradoxal, exact ceea ce distruge recifele limpezi din Caraibe sau Marea Barieră de Corali – sedimentarea și apa tulbure – oferă aici o formă de protecție. Particulele în suspensie acționează ca un filtru natural de lumină, temperând efectele combinate ale soarelui intens și ale apei încălzite.

De douăzeci de milioane de ani în echilibru

„Această parte a lumii conține cea mai mare diversitate de specii marine”, a precizat biologul marin Nadia Santodomingo. Ea a adăugat că oamenii de știință încearcă de mult timp să explice acest mister: „Poate că răspunsul stă chiar în aceste condiții aparent ostile”.

Cercetările arată că Triunghiul Coralilor a fost un refugiu ecologic timp de cel puțin 20 de milioane de ani, beneficiind de o combinație rară între stabilitate climatică și o varietate uriașă de habitate. În perioadele în care alte regiuni marine au fost afectate de glaciațiuni sau schimbări drastice de temperatură, apele tropicale din această zonă au rămas relativ constante.

Acest echilibru a permis speciilor să se diversifice treptat, fără întreruperi majore, transformând regiunea într-un adevărat laborator al evoluției marine. Curentele oceanice care se intersectează aici transportă larve și nutrienți între insule, favorizând apariția și supraviețuirea unui număr impresionant de corali, pești și alte organisme marine.

Protejate de ocean, amenințate de activitatea umană

Totuși, specialiștii avertizează că această reziliență nu înseamnă invulnerabilitate. Supraexploatarea, poluarea costieră și acidificarea oceanelor continuă să amenințe ecosistemele din regiune: „Nimeni nu se gândește cu adevărat la aceste recife, dar s-ar putea ca tocmai ele să fie cele pe care trebuie să le protejăm cu adevărat”.

Pentru biologii marini, descoperirea faptului că un fenomen distructiv în alte mări a devenit un aliat al supraviețuirii în Triunghiul Coralilor este mai mult decât o curiozitate locală – e o fereastră spre modul în care natura reușește, adesea, să-și reinventeze propriile reguli și să-și găsească echilibrul chiar și acolo unde omul vede doar haos.