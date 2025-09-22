Cutremur de intensitate medie, produs în zona golfului San Francisco

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI

Un cutremur s-a produs luni în zona golfului San Francisco, SUA. Este vorba despre un cutremur de intensitate medie.

Cutremurele în această zonă pot fi periculoase deoarece o falie uriașă, situată între plăcile Pacificului și Nord Americană, se întinde de-a lungul coastei statului California.

Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 s-a produs luni dimineață în apropiere de Berkeley, zguduind puternic zona golfului San Francisco, a anunțat Serviciul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), potrivit AP.

Seismul a avut loc la est-sud-est de Berkeley, cu puțin timp înainte de ora locală 3:00.

Mișcarea tectonică a fost resimțită până în orașul Salinas, aflat la circa 160 de kilometri distanță.

Locuitorii au scris pe rețelele sociale că locuințele lor s-au zguduit, iar trenurile din zonă au avut întârzieri.

Primarul din San Francisco, Dan Lurie, a transmis că echipele de intervenție verifică zonele orașului.

Nu au fost raportate victime sau pagube semnificative.

Falia din California are aproximativ 1.200 de km.

Experții cred că în viitor cutremurele ar putea provoca ruperea faliei și transformarea Californiei într-o insulă.