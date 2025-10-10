Înalt oficial Hamas: Încetarea focului, „imposibilă” fără Trump

Un înalt oficial Hamas i-a mulțumit lui Donald Trump pentru rolul său în asigurarea unui acord de pace între Hamas și Israel în Gaza.

Într-un interviu exclusiv acordat Sky News, înaltul oficial Hamas, dr. Basem Naim, a avertizat că fostul prim-ministru britanic Sir Tony Blair nu ar fi binevenit în niciun rol postbelic pentru Gaza.

Dr. Naim a afirmat că încetarea focului nu ar fi fost posibilă fără Trump, dar a insistat că acesta trebuie să continue să exercite presiuni asupra Israelului pentru a respecta acordul.

El a adăugat că Hamas ar fi dispus să se retragă pentru ca un organism palestinian să guverneze Gaza postbelică, dar că va rămâne „pe teren”.

Dr. Naim a mai declarat: „Fără intervenția personală a președintelui Trump în acest caz, nu cred că s-ar fi ajuns la sfârșitul războiului. Prin urmare, da, îi mulțumim președintelui Trump și eforturilor sale personale de a interveni și de a exercita presiuni asupra lui Netanyahu pentru a pune capăt acestui masacru și măcel”.

El a adăugat: „Credem și sperăm că președintele Trump va continua să intervină personal și să exercite presiuni maxime asupra lui Netanyahu pentru a-și îndeplini obligația. În primul rând, conform acordului, și în al doilea rând, conform dreptului internațional ca putere ocupantă, deoarece cred că fără acest lucru, fără această intervenție personală a președintelui Trump, acest lucru nu se va întâmpla. L-am văzut deja pe Netanyahu vorbind cu mass-media, amenințând că va intra din nou în război „dacă acest lucru nu se întâmplă””.