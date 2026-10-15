O singură întrebare a pus-o în dificultate pe noua purtătoare de cuvânt a lui Trump: unde a promovat examenul de avocat?

Numirea lui Katie Zacharia în funcția de secretar de presă al Casei Albe a provocat o nouă controversă în administrația Trump, la numai câteva zile de la debutul său în fața jurnaliștilor, relatează Associated Press.

Zacharia s-a prezentat de-a lungul timpului drept avocată, inclusiv în perioada în care a apărut în calitate de comentator la posturile conservatoare Fox News și Newsmax.

Cu toate acestea, nici ea, nici Casa Albă nu au prezentat până acum dovezi că ar fi promovat examenul de admitere în profesia de avocat într-un stat american sau că ar deține o calificare echivalentă în China, unde a lucrat anterior pentru o mare firmă de avocatură.

Trump a fost întrebat unde a obținut calificarea. Răspunsul a provocat și mai multe întrebări

Controversa a luat amploare după ce publicația independentă Popular Information a relatat că Zacharia nu pare să figureze ca avocat autorizat în niciun stat american. Întrebat de reporteri unde a promovat aceasta examenul de admitere în barou, Donald Trump i-a cedat cuvântul noii sale purtătoare de cuvânt.

„Când m-am mutat în China…”, a început să răspundă Zacharia, în timp ce zgomotul elicopterului prezidențial Marine One se auzea în fundal. Nu este clar dacă aceasta și-a încheiat răspunsul sau ce explicație intenționa să ofere.

Reporter asks Trump’s new press secretary Katie Zacharia where she passed the bar after he introduced her as “an attorney.” Her answer: “When I moved to China.” She has a JD from Pepperdine and has repeatedly called herself a lawyer on TV, but there’s no record she ever passed a bar or is licensed in any U.S. state. A degree alone doesn’t make you an attorney. Insane that this is who he hired for the job. Where is Trump even finding these people? https://t.co/IOg6OITsnF — Kacee Allen (@KaceeRAllen) October 13, 2026

AP precizează că examenul național pentru obținerea calificării juridice în China poate fi susținut doar de cetățenii chinezi. Prin urmare, experiența profesională a lui Zacharia în China nu clarifică dacă aceasta deține o autorizație de exercitare a profesiei de avocat.

Are diplomă în drept, dar aceasta nu dovedește automat că poate profesa

Documentele educaționale prezentate de presă arată că Katie Zacharia a absolvit Pepperdine University în 2007, obținând o diplomă de licență. În 2011, ea a obținut și o diplomă în drept de la Pepperdine Caruso School of Law, potrivit instituției de învățământ și profilului său LinkedIn.

Existența unei diplome universitare în drept nu este însă echivalentă cu autorizarea pentru exercitarea profesiei de avocat în Statele Unite. Pentru a practica dreptul într-o anumită jurisdicție americană, absolvenții trebuie să îndeplinească cerințele de admitere profesională aplicabile acolo, care includ, de regulă, promovarea examenului de barou.

Până la publicarea informațiilor AP, nu fusese prezentată o dovadă publică privind admiterea lui Zacharia într-un barou american. Această lipsă de clarificări nu demonstrează, în sine, că Zacharia nu ar deține nicio calificare profesională, dar ridică întrebări privind modul în care și-a prezentat experiența juridică.

Un debut de numai 14 minute în fața jurnaliștilor

Întrebările privind CV-ul său apar după un început dificil în funcția de purtătoare de cuvânt a Casei Albe. Prima conferință de presă susținută de Katie Zacharia, marți, 13 octombrie, a durat doar 14 minute, după care aceasta le-a recomandat reporterilor să îi adreseze întrebările direct președintelui Donald Trump.

În cadrul briefingului, Zacharia a anunțat că Trump i-a cerut ambasadoarei Kimberly Guilfoyle să demisioneze, pe fondul unor informații privind un presupus comportament necorespunzător. Numirea lui Zacharia a atras atenția și pentru că aceasta lucrase doar câteva luni la compania de social media a președintelui american înainte de a fi desemnată pentru una dintre cele mai vizibile funcții de comunicare ale administrației.