Oamenii de știință au descoperit un adevăr întunecat despre cei care au iubiți și iubite AI

Pe măsură ce instrumentele AI devin tot mai sofisticate și mai acceptate în viața de zi cu zi, interesul pentru aceste relații digitale a crescut. Însă, potrivit unor cercetări recente, aceste chatboturi romantice le-ar putea face mai mult rău decât bine oamenilor care se atașează de ele.

Un studiu publicat în Journal of Social and Personal Relationships de cercetători de la Brigham Young University arată nu doar că un număr uriaș de persoane interacționează cu astfel de companii AI, ci și că mulți dintre aceștia par să fie mai deprimați și mai singuri decât cei care nu le folosesc.

Una din cinci persoane simulează o relație romantică cu AI

Pe baza unui sondaj la care au răspuns 2.989 de persoane, cercetătorii au descoperit că aproape una din cinci persoane — și un sfert dintre tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani — au folosit deja un chatbot care simulează o relație romantică.

În plus, 7% dintre respondenți au recunoscut că s-au masturbat în timp ce conversau cu astfel de chatboturi, iar alți 13% au spus că au vizionat pornografie generată de AI. Bărbații s-au dovedit a fi mult mai predispuși decât femeile să vizioneze conținut pornografic AI, iar tinerii erau de peste două ori mai înclinați decât adulții mai în vârstă să folosească astfel de tehnologii — și chiar să afirme că preferă relațiile cu AI în locul celor cu oameni reali.

Deși aceste tehnologii, în special companionii AI, sunt promovate ca soluții pentru a-i ajuta pe oamenii singuri să se simtă mai conectați, Brian Willoughby, cercetător în relații și autor principal al studiului, a declarat pentru PsyPost că el și colegii săi au găsit dovezi care sugerează „o legătură între utilizarea AI și depresie sau singurătate”. „Deși direcția acestei asocieri nu este clară”, a adăugat el, „nu am găsit nicio dovadă că utilizarea AI îi ajută pe oameni să se simtă mai puțin singuri sau izolați.”

Aceste rezultate nu sunt surprinzătoare. Într-o colaborare cu MIT la începutul acestui an, OpenAI a descoperit că utilizatorii foarte activi ai ChatGPT tind să fie mai singuri. De asemenea, un studiu realizat de Internet Matters în această vară a arătat că 67% dintre copiii cu vârste între 9 și 17 ani folosesc în mod regulat chatboturi AI, o treime dintre ei afirmând că „este ca și cum ai vorbi cu un prieten”, iar 12% recunoscând că nu au pe nimeni altcineva cu care să vorbească.

Psihoza AI și ultilizarea obsesiva a ChatGPT

În cele mai grave cazuri, utilizarea obsesivă a ChatGPT și a altor roboți similari a fost asociată cu probleme grave de sănătate mintală, pe care psihiatrii le numesc acum „psihoză AI” și care au dus la internări forțate, suicid sau chiar crime.

Într-un mod surprinzător, cercetătorii de la BYU au descoperit și că persoanele aflate în relații stabile cu parteneri reali erau mai predispuse să utilizeze chatboți romantici sau să caute imagini generate de AI cu persoane atrăgătoare, comparativ cu persoanele singure (un fenomen intrigant ce ar putea fi considerat o nouă formă de infidelitate).

Desigur, în cazul răspunsurilor auto-raportate, există mereu posibilitatea unor date distorsionate — în acest caz, probabil din cauza rușinii sau jenei. Totuși, acest studiu oferă o imagine detaliată și, în același timp, neliniștitoare despre câți oameni folosesc deja AI în contexte sexuale și romantice, precum și indicii despre motivele pentru care o fac.