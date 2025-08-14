Ocupația Rusiei nu e niciodată temporară, spun miniștrii de externe ai statelor baltice

Cu puțin timp înaintea summitului SUA și Rusiei din Alaska, șefii diplomațiilor din Lituania, Letonia și Estonia au publicat, în Financial Times, o scrisoare comună în care resping ideea unor „schimburi” teritoriale între Ucraina și Rusia, avertizând că orice concesie teritorială făcută Moscovei ar consfinți câștigurile obținute prin război.

Ocupația rusă: represiune, deportări, rusificare

„Națiunile baltice știu ce înseamnă o ocupație rusă «doar de facto» și că «temporar» poate dura o jumătate de secol”, au subliniat oficialii. Ei au reamintit că, în urma Pactului Molotov-Ribbentrop, URSS a ocupat și anexat statele baltice în 1940, provocând masacre, deportări în masă și o politică agresivă de rusificare.

Cei trei miniștri, Margus Tsahkna (Estonia), Kęstutis Budrys (Lituania) și Baiba Braže (Letonia) compară situația actuală din Ucraina cu experiența istorică a balticilor: „Odată ce Rusia preia controlul, costul inversării situației poate fi măsurat în decenii de suferință umană. «Ocupația temporară» nu este o pauză de așteptare, ci un program de distrugere sistematică a identității, libertății și vieții însăși”.

Fără concesii teritoriale către Moscova

Oficialii estonieni, letoni și lituanieni au declarat că recunosc integritatea teritorială a Ucrainei și resping categoric ideea „schimb” de teritorii: „Singura cale sigură către o pace durabilă este unitatea transatlantică neclintită, sprijin maxim pentru Ucraina și investiții în apărare și securitate”.