Oficial american: Trump ar putea părăsi întâlnirea dacă observă că Putin nu vrea un acord privind războiul

Un oficial american a declarat pentru CNN că „toate opțiunile rămân deschise” în timpul summitului dintre Trump și Putin din Alaska, inclusiv retragerea președintelui american din întâlnire dacă acesta consideră că Putin nu este serios în privința încheierii unui acord.

Comentariul oficialului american vine în contextul în care în decursul zilei de vineri, Trump a făcut aluzie la această posibilitate în discuțiile cu reporterii.

„Vom afla care este poziția fiecăruia și voi ști în primele două, trei, patru sau cinci minute. De obicei, aflăm dacă vom avea o întâlnire bună sau una proastă, iar dacă este una proastă, se va termina foarte repede, iar dacă este una bună, vom ajunge la pace în viitorul foarte apropiat”, a spus Trump reporterilor.

Discuțiile dintre Trump și Putin sunt programate să înceapă la ora 22:00, ora României. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de presa de stat rusă, a declarat că întâlnirea dintre cei doi președinți ar putea dura cel puțin 6-7 ore.

„Partea rusă se așteaptă ca întâlnirea dintre Putin și Trump în Alaska să se încheie productiv”, a transmis RIA Novosti, citând declarațiile lui Dmitri Peskov, potrivit CNN.