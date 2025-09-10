Oligarhul rus Roman Abramovici pierde în cea mai înaltă instanță a UE / El ceruse ridicarea sancțiunilor impuse de UE, fiind acuzat de relații strânse cu Putin, care l-ar fi ajutat să-și construiască imperiul

Sancțiunile împotriva fostului proprietar al clubului Chelsea FC sunt „necesare și adecvate”, a declarat cea mai înaltă instanță a UE.

Oligarhul rus Roman Abramovici a pierdut miercuri cea mai recentă contestație juridică împotriva sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană.

UE l-a sancționat pe miliardarul, fost proprietar al clubului Chelsea, în 2022, după declanșarea războiului total al Rusiei împotriva Ucrainei, acuzându-l că relațiile apropiate cu președintele rus Vladimir Putin l-au ajutat să-și construiască averea uriașă.

Sancțiunile sunt „necesare și adecvate”

Abramovici a cerut celei mai înalte instanțe a blocului comunitar să ridice restricțiile, inclusiv înghețarea activelor și interdicția de a călători în Europa, argumentând — printre altele — că măsurile erau incorecte și că UE a greșit atunci când a spus că are legături cu Kremlinul.

El a cerut, de asemenea, despăgubiri pentru prejudiciu de imagine.

Însă Tribunalul General, parte a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a respins miercuri acțiunea lui Abramovici, considerând sancțiunile „necesare și adecvate”.

Curtea supremă a UE a subliniat, de asemenea, rolul său semnificativ de acționar în Evraz, un grup minier siderurgic care furnizează venituri substanțiale guvernului rus.

Viktor Ianukovici a pierdut și el în Justiție

Abramovici a deschis procese atât în UE, cât și în Regatul Unit pentru a-și reabilita numele, avocații săi argumentând că statutul său de persoană celebră l-a transformat într-o țintă, dar cu puțin succes.

La scurt timp după invazia pe scară largă a Rusiei, Abramovici a vândut Chelsea FC pentru cel mai mare preț plătit vreodată pentru o echipă de fotbal.

Guvernul britanic a declarat că dorește să confiște cele 2,5 miliarde de lire sterline obținute din vânzarea clubului din Premier League și să le direcționeze către Ucraina.

Fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, a pierdut și el miercuri propria sa luptă juridică de un deceniu pentru ridicarea sancțiunilor impuse de UE.