Războiul din Ucraina, ziua 1295. Trump a cerut UE să impună tarife asupra Chinei și Indiei pentru a pune presiune pe Putin / Polonia anunță că a doborât drone rusești intrate în spațiul său aerian

Joe Wilson (SUA), despre atacul cu drone al Rusiei în Polonia: Este un act de război

Joe Wilson, reprezentant din partea Partidului Republican în Congresul SUA, dar și membru al Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților SUA, a precizat că atacul rusesc cu drone asupra Poloniei este „un act de război” și l-a îndemnat pe președintele Donald Trump să impună sancțiuni dure asupra Rusiei și să întărească sprijinul militar pentru Ucraina.

FT: Trump a cerut UE să impună tarife de 100% asupra Chinei și Indiei pentru a pune presiune pe Putin

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Uniunea Europeană să impună tarife de 100% asupra Chinei și Indiei ca strategie pentru a exercita presiune asupra președintelui rus Vladimir Putin, relatează Financial Times.

Polonia: Patru aeroporturi închise după ce au fost raportate drone rusești

Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate națională.

Aeroporturile țării, inclusiv principalul hub internațional, Aeroportul Chopin din Varșovia, și-au închis porțile marți seara, în urma „unei activități militare neprevăzute legate de securitatea statului ”, conform anunțurilor publicate pe site-ul Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA). Aeroporturile Rzeszów-Jasionka, Varșovia-Modlin și Lublin și-au suspendat, de asemenea, operațiunile.

Polonia anunță că a doborât drone rusești intrate în spațiul său aerian

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine, ceea ce ar putea reprezenta o provocare majoră pentru Europa.

„Armele au fost desfășurate, iar serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele doborâte”, se arată într-un comunicat al Comandamentului Operațional al Poloniei, publicat pe X.

Declarația menționa că o operațiune militară era în desfășurare și îndemna locuitorii să rămână în casele lor. Nu au fost furnizate informații suplimentare despre „obiectele de tip dronă”.

Armata Rusiei a pierdut peste 300.000 de trupe în 2025

Armata rusă a pierdut peste 300.000 de trupe în 2025, potrivit comandantului șef Oleksandr Syrskyi.

„Pierderile armatei ruse de la începutul anului au ajuns deja la aproape 300 de mii (299.210) de persoane”, a fost anunțul dat de Syrskyi pe rețelele sociale, potrivit The Kyiv Independent.

Deși Moscova nu publică cifrele privind victimele, potrivit oficialilor ucraineni, pierderile armatei ruse sunt de trei ori mai mari decât cele ale Ucrainei.