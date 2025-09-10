Zelenski cere sancțiuni dure: Atacul dronelor rusești în Polonia nu este un accident, ci un precedent periculos

Mesajul a fost publicat pe platforma X.

„Moscova împinge întotdeauna limitele posibilului și, dacă nu întâmpină o reacție puternică, rămâne la un nou nivel de escaladare. Astăzi a existat o altă etapă de escaladare – drone ruso-iraniene au operat în spațiul aerian al Poloniei, în spațiul aerian NATO. Nu a fost vorba doar de o dronă care ar putea fi considerată un accident, ci de cel puțin opt drone de atac îndreptate spre Polonia”, a scris Zelenski.

Președintele ucrainean le-a cerut aliaților să sancționeze dur Rusia.

„Un precedent extrem de periculos pentru Europa. Dacă vor exista pași suplimentari depinde în întregime de coordonarea și forța răspunsului. Rușii trebuie să simtă consecințele. Rusia trebuie să simtă că războiul nu poate fi extins și va trebui să i se încheie. Pauza sancțiunilor a durat mult prea mult. Amânarea restricțiilor asupra Rusiei și a complicilor săi înseamnă doar creșterea brutalității atacurilor. Sunt necesare suficiente arme pentru a descuraja Rusia. Este nevoie de un răspuns ferm – și acesta poate fi doar un răspuns comun al tuturor partenerilor: Ucraina, Polonia, toți europenii, Statele Unite. Le mulțumesc tuturor celor care ajută”, a precizat Volodimir Zelenski.

Ce spune armata poloneză

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Polonia este stat membru NATO ceea ce înseamnă că a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate. Autoritățile poloneze s-au reunit de urgență într-o ședință pentru a analiza criza de securitate națională.

Alertă este și în România după ce în noaptea de marți spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, lângă granița românească.

Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare și a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național, a comunicat MApN.