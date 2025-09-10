Alarmă: Grup de drone la granița României. Două aeronave au fost trimise în zonă și a fost emis mesaj RO-Alert

MApN anunță că în noaptea de marți spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare.

La ora 01.27 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național, a comunicat MApN. La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit la bază.

Aliații NATO au fost informați despre incident

„Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru national. Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a flancului estic al NATO”, a transmis MApN.

Alarmă este și în Polonia. Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate.