Dublă morală: Rusia condamnă atacul Israelului asupra Qatarului – „O încălcare gravă a dreptului internațional”

Rusia a condamnat miercuri atacul aerian efectuat de Israel asupra capitalei Qatarului, Doha, calificându-l drept o „încălcare gravă a dreptului internațional” și „un atac direct asupra suveranității unui stat independent”.

„Este un pas care duce la o escaladare suplimentară și la destabilizarea situației din Orientul Mijlociu”, a comunicat oficial Minsiterul rus de Externe, citat de Sky News.

Israel a lansat marți mai multe lovituri asupra unor clădiri rezidențiale din Doha, unde s-ar fi aflat membri de rang înalt ai Hamas. În urma atacului, 6 persoane au fost ucise, inclusiv un angajat al Ministerului de Interne din Qatar, iar mai multe au fost rănite.

Atacul israelian „merită cea mai fermă condamnare”

„Atacul cu rachetă asupra Qatarului… nu poate fi perceput altfel decât ca o acțiune menită să submineze eforturile internaționale de a găsi soluții pașnice”, spune Moscova, susținând că „astfel de metode de luptă folosite de Israel împotriva celor pe care îi consideră inamici și opozanți merită cea mai fermă condamnare”.

Oficialii ruși au subliniat în mod special rolul jucat de Qatar în medierea negocierilor indirecte între Israel și Hamas, menite să ducă la o încetare a focului în Fâșia Gaza și la eliberarea ostaticilor israelieni.

Dublu standard ruseasc

Reacția Rusiei vine în contextul în care ea însăși este implicată într-o invazie activă asupra Ucrainei din februarie 2022, fapt care stârnește critici privind dublul standard aplicat de Moscova în politica sa externă. Totuși, Kremlinul insistă că sprijină o „rezolvare politică a conflictului israeliano-palestinian” și că nu există „nicio alternativă la o soluție globală, bazată pe dreptul internațional și pe principiile recunoscute ale ONU”.

„Facem apel la toate părțile implicate să acționeze cu responsabilitate și să evite orice acțiuni care pot duce la deteriorarea situației și la blocarea negocierilor de pace”, au transmis diplomații ruși.