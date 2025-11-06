Hamas condamnă atacurile Israelului asupra Libanului: Sunt crime de război împotriva civililor

Gruparea palestiniană Hamas a condamnat atacurile lansate de Israel asupra sudului Libanului, afirmând că acestea au vizat civili neînarmaţi şi constituie „crime de război”.

Într-o declaraţie publicată pe Telegram, liderul Hamas, Ali Baraka, a transmis „solidaritatea deplină” a mişcării cu poporul libanez şi a făcut apel la unitate pentru a „confrunta agresiunea şi a opri crimele ocupaţiei împotriva civililor”.

Baraka a cerut Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi ţărilor arabe şi musulmane, să intervină pentru a opri atacurile şi a-i trage la răspundere pe liderii israelieni pentru acţiunile lor, potrivit Al Jazeera.