Ursula von der Leyen: „Europa trebuie să lupte pentru locul ei într-o lume în care marile puteri sunt fie ambivalente, fie deschis ostile față de Europa”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis miercuri, în fața Parlamentului European reunit la Strasbourg, un apel clar către Uniunea Europeană: să se reînarmeze, să se unească și să-și reafirme poziția într-o lume tot mai instabilă și ostilă.

Într-un discurs de tip „Starea Uniunii” – intervenția anuală în fața Parlamentului European în care președintele Comisiei expune prioritățile UE, primul din al doilea său mandat, von der Leyen a vorbit deschis despre transformările globale care pun în pericol valorile democratice și suveranitatea UE.

„Europa trebuie să lupte pentru locul ei într-o lume în care multe mari puteri sunt fie ambivalente, fie deschis ostile față de Europa”, a transmis von der Leyen, citată de Bloomberg.

Prioritate: apărarea europeană

„Să nu avem nicio iluzie – aceasta este o luptă pentru viitorul nostru”, a avertizat președinta Comisiei Europene în fața eurodeputaților.

Printre marile amenințări identificate s-au numărat războiul Rusiei împotriva Ucrainei, catastrofa civilă din Gaza, „ambițiile imperiale” ale unor puteri și dependențele strategice ale Europei, care, potrivit șefei Executivului european, sunt „folosite fără scrupule ca arme”.

Von der Leyen a insistat asupra faptului că apărarea a devenit o prioritate esențială pentru UE, subliniind necesitatea unei reînarmări până la finalul deceniului, în special în contextul amenințării ruse. În același timp, și-a exprimat îngrijorarea privind angajamentul incert al Statelor Unite față de NATO, după revenirea la putere a lui Donald Trump.

„Acesta trebuie să fie momentul independenței Europei. Pentru a putea avea grijă de propria noastră apărare și securitate”, a spus ea.

UE, între amenințări și diviziuni

Președinta Comisiei a cerut ca executivul european să coordoneze consolidarea militară pentru a garanta că toate statele membre își respectă angajamentele în ceea ce privește apărarea și a reconfirmat intenția de a folosi activele rusești înghețate pentru garantarea împrumuturilor către Ucraina, subliniind însă că „activele în sine nu vor fi atinse”.

Discursul a fost rostit pe fondul unor tensiuni majore la nivel internațional și european: Polonia a doborât în dimineața zilei de miercuri mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian în timpul unui atac asupra Ucrainei, relațiile comerciale dintre UE și China nu au fost reechilibrate în ciuda presiunilor repetate de la Bruxelles, iar divergențele dintre statele membre cu privire la războiul din Gaza continuă să slăbească unitatea blocului.