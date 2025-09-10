Reacții internaționale după incursiunea dronelor rusești în Polonia

Incursiunea dronelor rusești în Polonia a provocat reacții imediate din partea aliaților Varșoviei, care au transmis condamnări ferme și și-au reafirmat sprijinul pentru securitatea poloneză.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a calificat incidentul drept „pur și simplu inacceptabil” și a cerut Moscovei „să pună capăt acestei goane nebunești”. „Nu vom face compromisuri privind securitatea Aliaților”, a transmis Macron.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a avertizat că episodul „subliniază gravitatea situației de securitate și este inacceptabil”, potrivit Sky News.

La rândul său, liderul Lituaniei a acuzat Rusia că își extinde în mod deliberat agresiunea, iar omologul său din Letonia a spus că evenimentul demonstrează cum „agresiunea rusă din Ucraina ne afectează direct”.

Premierul Cehiei, Petr Fiala, a declarat că este „greu de crezut” că incidentul ar fi fost o coincidență, subliniind că „regimul lui Putin amenință întreaga Europă și testează constant cât de departe poate merge”.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a amintit că „securitatea unuia este securitatea tuturor”, iar Polonia are dreptul să ia „măsurile necesare pentru apărarea suveranității”.

Și peste Atlantic au venit reacții critice. Senatorul american Dick Durbin a avertizat că astfel de incursiuni „nu pot fi ignorate”.