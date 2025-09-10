Prima pagină » Știri externe » Reacții internaționale după incursiunea dronelor rusești în Polonia

Reacții internaționale după incursiunea dronelor rusești în Polonia

Statele Unite și mai mulți lideri europeni au condamnat ferm incidentul din noaptea trecută, când drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei, descriind acțiunea Moscovei drept o amenințare directă la adresa securității NATO.
10 sept. 2025

Incursiunea dronelor rusești în Polonia a provocat reacții imediate din partea aliaților Varșoviei, care au transmis condamnări ferme și și-au reafirmat sprijinul pentru securitatea poloneză.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a calificat incidentul drept „pur și simplu inacceptabil” și a cerut Moscovei „să pună capăt acestei goane nebunești”. „Nu vom face compromisuri privind securitatea Aliaților”, a transmis Macron.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a avertizat că episodul „subliniază gravitatea situației de securitate și este inacceptabil”, potrivit Sky News.

La rândul său, liderul Lituaniei a acuzat Rusia că își extinde în mod deliberat agresiunea, iar omologul său din Letonia a spus că evenimentul demonstrează cum „agresiunea rusă din Ucraina ne afectează direct”.

Premierul Cehiei, Petr Fiala, a declarat că este „greu de crezut” că incidentul ar fi fost o coincidență, subliniind că „regimul lui Putin amenință întreaga Europă și testează constant cât de departe poate merge”.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a amintit că „securitatea unuia este securitatea tuturor”, iar Polonia are dreptul să ia „măsurile necesare pentru apărarea suveranității”.

Și peste Atlantic au venit reacții critice. Senatorul american Dick Durbin a avertizat că astfel de incursiuni „nu pot fi ignorate”.