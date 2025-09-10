Ursula von der Leyen: UE va aloca Ucrainei 6 miliarde de euro din activele rusești înghețate

Miercuri, Ursula von der Leyen a anunțat că UE va aloca 6 miliarde de euro din profiturile rezultate din urma înghețării activelor rusești pentru a sprijini producția de drone destinate Ucrainei, titrează European Pravda.

„Putem contribui la transformarea ingeniozității ucrainene într-un avantaj pe câmpul de luptă și într-o industrializare comună. De aceea, pot anunța că Europa va aloca 6 miliarde de euro din împrumutul ERA și va încheia o alianță în domeniul dronelor cu Ucraina.

Ucraina are ingeniozitatea necesară. Acum are nevoie de amploare. Împreună, putem să i-o oferim, astfel încât Ucraina să își păstreze avantajul, iar Europa să își consolideze propriul avantaj”, a declarat Ursula von der Leyen.

Dronele ucrainene au distrus mai mult de două treimi din tehnica militară a Rusiei

În discursul adresat eurodeputaților, Ursula von der Leyen a precizat că dronele utilizate de Ucraina au cauzat pierderea a mai mult de două treimi din echipamentele militare ale Rusiei.

„Acesta nu este doar un avantaj pe câmpul de luptă. Este o reamintire a puterii ingeniozității umane în societățile noastre deschise”, a declarat șefa Comisiei Europene.

Cu toate acestea, ea a observat că Rusia recuperează rapid terenul pierdut cu ajutorul dronelor de tip Shahed fabricate în Iran, beneficiind de producția în serie la scară industrială.

În discursul său, oficiala a urgentat nevoia de a dezvolta o nouă soluție de finanțare pentru ca UE să acorde Ucrainei ajutor militar, provenit din înghețarea activelor rusești.

Anul trecut, liderii G7 au acordat Ucrainei un împrumut de 50 de miliarde de lei, care a fost garantat cu active rusești. În mod formal, suma reprezintă un credit, însă banii vor fi rambursați tot din veniturile obținute din activele rușești înghețate.

Prin acest mecanism, UE ar putea contribui cu 18,1 miliarde de euro.