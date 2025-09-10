Polonia: Patru aeroporturi închise după ce au fost raportate drone rusești

Aeroporturile țării, inclusiv principalul hub internațional, Aeroportul Chopin din Varșovia, și-au închis porțile marți seara, în urma „unei activități militare neprevăzute legate de securitatea statului ”, conform anunțurilor publicate pe site-ul Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA). Aeroporturile Rzeszów-Jasionka, Varșovia-Modlin și Lublin și-au suspendat, de asemenea, operațiunile.

„Pentru a asigura securitatea spațiului aerian polonez, Comandantul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a inițiat toate procedurile necesare ”, a declarat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze într-un mesaj publicat pe X.

„Avioane poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, iar sistemele terestre de apărare aeriană și recunoaștere radar au atins nivelul maxim de pregătire. Aceste măsuri sunt de natură preventivă și vizează securizarea spațiului aerian și protejarea cetățenilor, în special în zonele adiacente zonei amenințate.”

Anterior, potrivit Reuters, Forțele Aeriene Ucrainene au raportat pe aplicația de mesagerie Telegram prezența unor drone rusești care se îndreaptă spre vest și amenință orașul polonez Zamosc.

Mesajul a fost ulterior șters

Între timp, presa ucraineană a relatat că cel puțin o dronă se îndrepta spre Rzeszów, în vestul Poloniei. Reuters nu a putut verifica aceste informații.

Marți, președintele polonez Karol Nawrocki , aflat în vizită în Finlanda, a avertizat asupra amenințării unei noi expansiuni militare rusești după Ucraina.

„Deși, desigur, ne așteptăm la pace pe termen lung, pace permanentă, care este necesară pentru regiunile noastre, credem că Vladimir Putin este gata să invadeze și alte țări ”, a declarat președintele naționalist polonez recent ales.

„Tocmai acesta este motivul pentru care ne dezvoltăm forțele armate, parteneriatul nostru și relațiile cu aliații noștri”, a adăugat el, fără a oferi exemple specifice.