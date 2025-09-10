Atac nocturn masiv al Rusiei: Sute de drone și zeci de rachete au bombardat Ucraina

Volodimir Zelenski a anunțat pe platforma X că miercuri dimineață „salvatorii lucrează în Volocisk, regiunea Hmelnițki, unde rușii au lovit un atelier de croitorie cu o rachetă.”

Trei persoane au fost rănite, a mai spus liderul ucrainean adăugând că în timpul atacului nocturn asupra Ucrainei, rușii au folosit aproximativ 415 drone de diferite tipuri și peste 40 de rachete de croazieră și balistice.

15 regiuni ucrainene au fost atacate și o persoană a fost ucisă în urma bombardamentelor din regiunea Jitomir, a precizat Zelenski.

Deși declară că sunt dispuși să înceapă negocierile pentru încheierea conflictului, rușii au intensificat în ultimele zile atacurile asupra Ucrainei omorând civili și distrugând ținte civile.

Ministerul român al Apărării Naționale a anunțat că în noaptea de marți spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare. La ora 01.27 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național, a comunicat MApN. La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit la bază.

Aliații NATO au fost informați despre incident.

Alarmă este și în Polonia. Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate.