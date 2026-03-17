Prima pagină » Știri externe » „A fost ca în Ziua de Apoi”. Mărturii cutremurătoare ale unui supraviețuitor al atacului asupra spitalului din Kabul

„A fost ca în Ziua de Apoi”. Mărturii cutremurătoare ale unui supraviețuitor al atacului asupra spitalului din Kabul

Un atac aerian devastator a lovit un centru de reabilitare pentru dependenți de droguri din Kabul, provocând moartea a sute de persoane și rănirea altor câteva sute, potrivit autorităților talibane.
„A fost ca în Ziua de Apoi”. Mărturii cutremurătoare ale unui supraviețuitor al atacului asupra spitalului din Kabul
Andrei Rachieru
17 mart. 2026, 09:23, Știri externe

Incidentul, relatat de Reuters, ar fi avut loc luni noaptea, în contextul tensiunilor crescute dintre Afganistan și Pakistan.

Guvernul taliban susține că cel puțin 400 de oameni au murit și alți 250 au fost răniți în urma atacului. De cealaltă parte, autoritățile de la Islamabad neagă că ar fi vizat un obiectiv civil, afirmând că loviturile au fost îndreptate exclusiv asupra unor instalații militare și infrastructuri de sprijin pentru terorism.

Mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor

Ahmad, un bărbat de 50 de ani aflat în tratament în centrul lovit, a descris scenele dramatice trăite în timpul bombardamentului. Acesta a povestit că flăcările au cuprins rapid clădirea, iar colegii săi au murit fără a putea fi salvați.

„Totul a luat foc. Era ca în Ziua de Apoi”, a declarat el, menționând că era singurul supraviețuitor dintre cei 25 de colegi de cameră.

Alți martori confirmă amploarea tragediei. Un angajat al departamentului de radiologie a precizat că majoritatea pacienților locuiau în containere amplasate în incinta centrului, iar zonele lovite direct nu au lăsat aproape niciun supraviețuitor.

Distrugeri masive și intervenții limitate

La fața locului, clădirile au fost reduse la ruine, iar pereții înnegriți și obiectele personale împrăștiate indică violența exploziilor. Medicii au relatat că au avut loc cel puțin trei explozii puternice, care au aruncat oamenii de la un perete la altul.

Dr. Ahmad Wali Yousafzai a declarat că unitatea medicală găzduia aproximativ 2000 de pacienți în momentul atacului. În haosul creat de incendii și explozii, personalul medical a fost depășit numeric și nu a reușit să salveze toate victimele.

Un șofer de ambulanță a transportat mai multe cadavre către un spital din apropiere, însă a avertizat că sub dărâmături se află încă numeroase trupuri neînsuflețite.

