„Soldații TikTok” ai Rusiei sunt infectați cu o boală mortală transmisă de șoareci

Focarul a fost raportat în rândul Batalionului Ahmat, o unitate specială cecenă cunoscută mai mult pentru videoclipurile sale de propagandă pe TikTok decât pentru realizări militare.

Cel puțin trei soldați au fost infectați cu virusul, potrivit unui medic din unitate, cu indicativul Shama, care a vorbit despre asta pe un canal de Telegram.

„Șoarecii sunt peste tot. Ne trezim pentru că aleargă peste noi. Ajungem chiar să ne luptăm pentru conservele de lapte condensat”, a declarat medicul, citat de Telegraph.

Boala este cunoscută sub denumirea de „febra șoarecelui” și este frecventă în zonele rurale, unde rozătoarele intră în contact direct cu oamenii.

Forma sa gravă, febra hemoragică cu sindrom renal, provoacă simptome asemănătoare gripei, dureri abdominale, tensiune arterială scăzută, sângerări și chiar insuficiență renală.

Rata de mortalitate poate ajunge până la 38%, în funcție de tulpină.

Virusul nu se transmite de la om la om, ci doar prin contact cu urină, excremente sau salivă de rozătoare infectate.

Condiții mizere pe frontul rus

Potrivit organizației britanice de monitorizare a sănătății publice Airfinity, focarul arată riscurile sanitare extreme la care sunt expuși soldații ruși: „Limitările accesului medical și mișcările între unități înseamnă că pot exista mai multe cazuri nediagnosticate, crescând riscul de răspândire a bolii”.

Medicii din unitate au descris prezența masivă a rozătoarelor în pozițiile militare ocupate de soldați, iar soldații bolnavi nu privesc deloc cu simpatie această faună.

Nu este primul focar în armata rusă

Hantavirusul nu este o noutate în rândul trupelor Kremlinului.

În 2023, forțele ruse din zona Harkov au suferit un focar similar, iar serviciul de informații al armatei ucrainene a declarat că virusul „seceră în masă trupele Kremlinului”.

Batalionul infectat: propagandă și acuzații de crime

Aflat sub comanda liderului cecen Ramzan Kadîrov, batalionul Ahmat, este cunoscut pentru stilul său de propagandă online, cu videoclipuri regizate, postate frecvent pe TikTok și Telegram.

Deși imaginea sa de „forță imbatabilă” este promovată intens prin videoclipuri regizate și propagandă online, Batalionul Ahmat – o unitate de forțe speciale aflată sub comanda liderului cecen Ramzan Kadîrov, aliat loial al Kremlinului – a fost acuzat de multiple crime de război, inclusiv torturarea și execuția civililor ucraineni în teritoriile ocupate.

Format din luptători ceceni loiali regimului Kadîrov, batalionul este folosit nu doar în luptă, ci și ca instrument de intimidare politică și imagine.

După dezintegrarea parțială a grupului de mercenari Wagner, Ahmat a preluat rolul de forță de intervenție paralelă, dar controlată direct de Kremlin, fiind desfășurat în zone ucarinene sensibile precum Zaporojie, Mariupol sau Bahmut.

Nicio soluție eficientă pentru tratare

În prezent, nu există un tratament antiviral specific pentru hantavirus.

Două vaccinuri sunt aprobate doar în China și Coreea de Sud, dar acestea vizează numai anumite tulpini ale virusului. Prevenția rămâne singura metodă eficientă, însă condițiile precare din tranșee fac acest lucru aproape imposibil.