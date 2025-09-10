Prima pagină » Știri externe » Belarus a doborât drone deviate în timpul atacurilor dintre Rusia și Ucraina

Belarus a anunțat miercuri că a doborât mai multe drone care au deviat din cauza bruiajului electronic în timpul unui schimb de atacuri între Rusia și Ucraina, relatează Reuters.
Sursa foto: X
Radu Mocanu
10 sept. 2025, 12:10, Știri externe

Pavel Muraveiko, Șeful Statului Major din Belarus a declarat: „În timpul schimbului de atacuri nocturne cu drone dintre Federația Rusă și Ucraina, Forțele de Apărare Aeriană ale Republicii Belarus aflate în serviciu au urmărit continuu dronele care își pierduseră traiectoria din cauza impactului mijloacelor de război electronic”.

Acesta a mai adăugat că o parte din aceste dorne au fost distruse, unele prăbușindu-se pe teritoriul Belarusului. Muraveiko a precizat că autoritățile poloneze și lituaniene au fost informate despre apropierea dronelor.

Polonia a anunțat că un număr mare de drone rusești i-au încălcat spațiul aerian, iar forțele sale au doborât cele care reprezentau un pericol direct.