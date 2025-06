Operă de artă distrusă de turiști la un muzeu din Italia – VIDEO

Palazzo Maffei din Verona a contactat poliția după ce vizitatorii au provocat deformarea ”Scaunului lui Van Gogh” în timp ce își făceau fotografii.

Imaginile video difuzate de Palazzo Maffei din Verona îi arată pe cei doi turiști fotografiindu-se reciproc, pretinzând că stau pe un scaun acoperit cu cristale, realizat de artistul Nicola Bolla – descris de muzeu drept o lucrare „extrem de fragilă”.

Femeia se ghemuiește și nu pare să atingă lucrarea, numită Scaunul lui Van Gogh și acoperită cu cristale Swarovski, însă bărbatul nu este la fel de atent, așezându-se și apoi căzând pe spate în timp ce scaunul s-a îndoit sub greutatea sa, potrivit The Guardian.

Cei doi pot fi apoi văzuți fugind din cameră în imaginile care au devenit virale în weekend.

Palazzo Maffei a descris acest lucru drept „coșmarul oricărui muzeu” și a declarat luni că a depus o plângere la poliție.

Joi, muzeul a postat un cont pe rețelele de socializare, afirmând că incidentul a avut loc în ultimele patru săptămâni, iar scaunul a fost reparat între timp.

„A fost un lucru idiot”, a declarat Bolla pentru revista italiană Fanpage. Dar artistul a spus că poate vedea o „parte pozitivă” a incidentului. „Este ca un fel de spectacol. O pot face și oamenii obișnuiți, nu doar artiștii”.

