Lucrări pentru siguranța traficului în intersecțiile aglomerate din București. Unde se desfășoară reparațiile

Primăria Capitalei, prin Societatea de Transport București (STB), desfășoară lucrări pentru siguranța circulației în intersecțiile traversate de liniile de tramvai, unde infrastructura a fost deteriorată de traficul intens, a anunțat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului.