Ousmane Dembélé: Lionel Messi mi-a trimis mesaj

Lionel Messi mi-a trimis un mesaj direct”, a spus Dembélé într-un interviu acordat France Football vineri, referindu-se la octuplul câștigător al Balonului de Aur. „Au fost foarte fericiți pentru mine și m-au felicitat pentru această reușită”, a adăugat atacantul francez.

Despre comparația dintre Ballon d’Or și momentele sale de glorie de pe teren, Dembélé a povestit despre golul său împotriva lui Tottenham, pe 11 decembrie 2018: „Am presat adversarul, a pierdut un pic echilibrul, am recuperat mingea, am văzut doi la unu și am spus: merg singur. Am accelerat, am driblat fundașul și am marcat”.

Câștigătorul a mai explicat că titlul reprezintă o recunoaștere a întregii echipe și a sezonului: „Suntem echipa anului și asta e cel mai frumos lucru. Tot ceea ce am realizat sezonul trecut s-a concretizat prin acest trofeu”.

Clasamentul final pe puncte al Ballon d’Or 2025, făcut public vineri de organizatori, l-a situat pe Dembélé pe primul loc cu 1.380 puncte, urmat de Lamine Yamal (FC Barcelona) cu 1.059 puncte și Vitinha (PSG) cu 703 puncte.

Francezul a fost plasat de 73 de ori pe primul loc în topurile juraților din 100 de țări, în timp ce Yamal a fost nominalizat de doar 11 ori pe primul loc.

Top 10 Ballon d’Or 2025:

Ousmane Dembélé (Franța, PSG) – 1.380 puncte

Lamine Yamal (Spania, FC Barcelona) – 1.059 puncte

Vitinha (Portugalia, PSG) – 703 puncte

Mohamed Salah (Egipt, Liverpool) – 657 puncte

Raphinha (Brazilia, FC Barcelona) – 620 puncte

Achraf Hakimi (Maroc, PSG) – 484 puncte

Kylian Mbappé (Franța, Real Madrid) – 378 puncte

Cole Palmer (Anglia, Chelsea) – 211 puncte

Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG) – 172 puncte

Nuno Mendes (Portugalia, PSG) – 171 puncte

Ousmane Dembélé devine astfel al șaselea francez care câștigă prestigiosul trofeu, după Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane și Karim Benzema.