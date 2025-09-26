Prima pagină » Știri externe » Ousmane Dembélé: Lionel Messi mi-a trimis mesaj

Proaspăt câștigător al Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a dezvăluit vineri că a primit mesaje de felicitare de la mai mulți foști jucători ai FC Barcelona, printre care Lionel Messi, Xavi și Luis Suárez, dar și de la colegii săi de la PSG, Achraf Hakimi, antrenorul Luis Enrique și Luis Campos.
Sursă foto: Facebook / Ousmane Dembélé
Petre Apostol
26 sept. 2025, Sport

Lionel Messi mi-a trimis un mesaj direct”, a spus Dembélé într-un interviu acordat France Football vineri, referindu-se la octuplul câștigător al Balonului de Aur. „Au fost foarte fericiți pentru mine și m-au felicitat pentru această reușită”, a adăugat atacantul francez.

Despre comparația dintre Ballon d’Or și momentele sale de glorie de pe teren, Dembélé a povestit despre golul său împotriva lui Tottenham, pe 11 decembrie 2018: „Am presat adversarul, a pierdut un pic echilibrul, am recuperat mingea, am văzut doi la unu și am spus: merg singur. Am accelerat, am driblat fundașul și am marcat”.

Câștigătorul a mai explicat că titlul reprezintă o recunoaștere a întregii echipe și a sezonului: „Suntem echipa anului și asta e cel mai frumos lucru. Tot ceea ce am realizat sezonul trecut s-a concretizat prin acest trofeu”.

Clasamentul final pe puncte al Ballon d’Or 2025, făcut public vineri de organizatori, l-a situat pe Dembélé pe primul loc cu 1.380 puncte, urmat de Lamine Yamal (FC Barcelona) cu 1.059 puncte și Vitinha (PSG) cu 703 puncte.

Francezul a fost plasat de 73 de ori pe primul loc în topurile juraților din 100 de țări, în timp ce Yamal a fost nominalizat de doar 11 ori pe primul loc.

Top 10 Ballon d’Or 2025:

Ousmane Dembélé (Franța, PSG) – 1.380 puncte

Lamine Yamal (Spania, FC Barcelona) – 1.059 puncte

Vitinha (Portugalia, PSG) – 703 puncte

Mohamed Salah (Egipt, Liverpool) – 657 puncte

Raphinha (Brazilia, FC Barcelona) – 620 puncte

Achraf Hakimi (Maroc, PSG) – 484 puncte

Kylian Mbappé (Franța, Real Madrid) – 378 puncte

Cole Palmer (Anglia, Chelsea) – 211 puncte

Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG) – 172 puncte

Nuno Mendes (Portugalia, PSG) – 171 puncte

Ousmane Dembélé devine astfel al șaselea francez care câștigă prestigiosul trofeu, după Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane și Karim Benzema.