Ozempic se confruntă în SUA cu procese de câteva miliarde de dolari. Pacienții acuză efecte adverse grave, inclusiv gastropareză și tulburări de vedere

Peste 2.000 de persoane au reclamat în instanță efecte adverse precum gastropareză, vărsături, blocaje intestinale și tulburări de vedere, inclusiv cazuri de neuropatie optică ischemică anterioară non-arteritică.

Ozempic a fost aprobat inițial pentru tratamentul diabetului de tip 2, însă a ajuns rapid să fie utilizat pe scară largă și pentru pierderea în greutate.

Procesele reclamă gastropareză, blocaje intestinale și probleme de vedere

Potrivit mai multor publicații internaționale, acțiunile în instanță susțin că aceste reacții adverse ar fi apărut după administrarea medicamentului.

Reprezentanții Novo Nordisk afirmă că Ozempic este sigur atunci când este utilizat conform prescripțiilor.

Reclamanții afirmă că avertismentele existente în prospect nu reflectă în întregime riscurile.

Primele plângeri au fost depuse în august 2023, iar în februarie 2024 instanțele federale din SUA au reunit cazurile într-un litigiu multidistrictual în Districtul de Est al Pennsylvaniei, pentru a gestiona mai eficient numărul mare de reclamații.

Analiștii juridici estimează că valoarea despăgubirilor, în cazul unor eventuale hotărâri sau înțelegeri, ar putea fi semnificativă, de aproximativ doua miliarde de dolari.

Controversa a fost alimentată și de unele studii medicale recente. O cercetare publicată în 2023 în JAMA Internal Medicine a sugerat că medicamentele din clasa GLP-1, inclusiv Ozempic, pot fi asociate cu un risc mai mare de gastropareză.

Totodată, oftalmologi au raportat cazuri izolate de pierdere a vederii la pacienți care utilizau semaglutidă. Baza de date a FDA a înregistrat, de asemenea, mii de raportări privind complicații gastrointestinale și probleme de vedere.

Pe măsură ce plângerile se acumulează și cercetarea continuă, instanțele vor evalua dacă Novo Nordisk a avertizat adecvat asupra riscurilor și dacă pacienții ar trebui despăgubiți pentru prejudiciile suferite.