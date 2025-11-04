Palatul Buckingham va organiza cea mai mare expoziție dedicată stilului reginei Elisabeta a II-a

Expoziția regală istorică va cuprinde aproximativ 200 de obiecte, dintre care jumătate nu au mai fost expuse public până acum, care ilustrează viața monarhului și domnia sa istorică de 70 de ani.

Elizabeth, care a murit în septembrie 2022 la vârsta de 96 de ani, a fost cea mai longevivă monarhă pe care a cunoscut-o Marea Britanie, iar arhiva sa vestimentară este considerată una dintre cele mai importante colecții de modă britanică din secolul al XX-lea, scrie AP.

Ea ar fi împlinit 100 de ani pe 21 aprilie 2026

Printre piesele importante se numără o rochie de domnișoară de onoare din tul purtată de prințesa Elizabeth la vârsta de 8 ani în 1934 și multe rochii couture frumos croite de cel mai influent designer al monarhului, Norman Hartnell.

Hartnell a fost creatorul rochiei verde măr pe care regina a purtat-o la un banchet oficial oferit în onoarea președintelui american Dwight D. Eisenhower la Washington, D.C., în 1957, a rochiei albastru pastel cu jachetă asortată pe care Elizabeth a purtat-o la nunta surorii sale, prințesa Margaret, în 1960, precum și a rochiilor de nuntă și de încoronare ale reginei.

Vizitatorii expoziției vor putea vedea, de asemenea, articole din garderoba privată a Elisabetei, de la hainele de călărie și jachetele din tweed Harris până la pelerine și eșarfe, precum și schițe de design și mostre de țesături care oferă o perspectivă asupra procesului de îmbrăcare a acesteia.

Deși regina era cunoscută pentru stilul său elegant și conservator, colecția includea un articol oarecum surprinzător și avangardist: o pelerină transparentă creată de couturierul Hardy Amies, realizată în anii 1960. Pelerina a fost concepută pentru a permite mulțimii să vadă ținutele luminoase ale Elisabetei, indiferent de vreme.

Expoziția va include, de asemenea, piese ale a trei designeri britanici contemporani – Erdem Moralioglu, Richard Quinn și Christopher Kane – influențați de stilul monarhului, pentru a evidenția moștenirea acesteia.