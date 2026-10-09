Papa Leon pune bazele viitorului conclav și a numit un cardinal filipinez decan al Colegiului

Cardinalul Tagle, în vârstă de 69 de ani, care conduce biroul de evanghelizare al Vaticanului, îl înlocuiește pe cardinalul Giovanni Battista Re, în vârstă de 92 de ani, potrivit AP.

Decanul colegiului joacă un rol semnificativ în tranziția papală și este adesea considerat el însuși un candidat important la papalitate. El conduce înmormântarea fostului papă și apoi ajută la conducerea ședințelor cu ușile închise ale cardinalilor înainte de vot pentru a discuta nevoile bisericii în viitor. Dacă are sub 80 de ani în momentul conclavului, el joacă, de asemenea, un rol în organizarea alegerilor secrete din Capela Sixtină pentru alegerea unui nou papă.

După ce un papă este ales, decanul este cel care îl întreabă pe câștigător dacă acceptă postul și ce nume dorește să poarte.

Cardinalul, cel mai tânăr membru al grupului

Conform anunțului Vaticanului de vineri, Papa Leonard a aprobat alegerea lui Tagle ca decan, făcută de șase cardinali care dețin cel mai înalt rang în cadrul colegiului. Tagle a fost cel mai tânăr membru al grupului, ceea ce sugerează că cardinalii intenționau ca noul lor decan să rămână în funcție o perioadă.

Tagle, fostul arhiepiscop de Manila, fusese considerat un posibil candidat la conclavul din 2025 care l-a ales pe Leon. Poziția importantă de decan ridică acum și mai mult profilul de „papabil” al lui Tagle pentru un viitor conclav, unde ar fi un candidat principal pentru a fi primul papă din Asia.

Există un precedent recent pentru o astfel de promovare: pe atunci cardinalul Joseph Ratzinger era decanul colegiului când a fost ales Papa Benedict al XVI-lea în 2005.

Un alt candidat la funcția de decan, despre care se zvonește, a fost cardinalul Pietro Parolin, în vârstă de 71 de ani, secretarul de stat al Papei Francisc, care este încă în funcție și a fost el însuși un candidat important la conclavul din 2025.

Cu doar câteva luni de trăit la începutul anului 2025, Francisc i-a prelungit mandatul lui Battista Re pentru a-l menține în funcția de decan, chiar dacă acesta trecuse cu un deceniu de vârsta normală de pensionare a Vaticanului. Decizia lui Francisc a subliniat cât de mult își dorea ca un cardinal loial să conducă conclavul după moartea sa, chiar dacă Battista Re nu era el însuși un candidat.