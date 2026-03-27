Paul McCartney anunță al 18-lea album solo, „The Boys of Dungeon Lane”, inspirat din copilăria din Liverpool

Noul material discografic marchează al 18-lea album solo al lui Paul McCartney și primul său proiect major după apreciatul „McCartney III”, lansat în 2020. Titlul albumului face trimitere la o zonă din Liverpool care leagă orașul de țărmul Speke – locul unde McCartney și-a petrecut o mare parte din copilărie, arată Euronews.

Potrivit echipei artistului, albumul îl prezintă pe fostul membru The Beatles într-o perioadă de reflecție profundă. El își rememorează anii petrecuți în Liverpoolul postbelic, familia sa și prietenia cu viitorii membri ai uneia dintre cele mai influente trupe din istoria muzicii. „Este povestea de dinaintea poveștii”, spun producătorii albumului, sugerând că multe dintre piesele noi explorează viața lui McCartney înainte de apariția fenomenului global Beatlemania.

Nostalgia anilor trecuți, în primul single

Odată cu anunțul albumului, McCartney a lansat și primul single, „Days We Left Behind”, o piesă cu puternice accente nostalgice. Artistul a explicat că piesa reflectă modul în care amintirile din tinerețe continuă să influențeze muzica pe care o compune și astăzi.

„Este un cântec despre amintiri. Mă gândesc adesea la zilele pe care le-am lăsat în urmă și uneori mă întreb dacă nu scriu mereu despre trecut. Dar apoi îmi dau seama că despre ce altceva ai putea scrie?”, a spus McCartney. Albumul va include 14 piese, printre care „As You Lie There”, „Lost Horizon”, „Mountain Top”, „Life Can Be Hard” și „First Star of the Night”.

O carieră care continuă după peste șase decenii

La 83 de ani, Paul McCartney rămâne una dintre cele mai active figuri din industria muzicală. Fost membru al trupei The Beatles, el a continuat o carieră solo extrem de prolifică după destrămarea formației în 1970, lansând zeci de albume și susținând turnee în întreaga lume.

Influența sa asupra muzicii moderne este considerată una dintre cele mai importante din cultura pop, atât prin activitatea din cadrul The Beatles, cât și prin proiectele sale solo sau cele realizate cu trupa Wings. În paralel cu noul album, interesul pentru istoria trupei The Beatles rămâne ridicat. Regizorul Sam Mendes lucrează în prezent la patru filme biografice dedicate membrilor trupei, proiect programat pentru lansare în 2028.