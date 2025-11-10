Peste 16.000 de pacienți din Gaza așteaptă evacuarea pentru tratament medical în străinătate

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că mai mult de 16.000 de pacienți din Fâșia Gaza așteaptă să fie evacuați pentru a primi tratament medical în străinătate, în condițiile în care spitalele din enclavă sunt copleșite și lipsa medicamentelor, a echipamentelor și a combustibilului face imposibilă acordarea îngrijirilor necesare.

Într-un comunicat emis luni, OMS a cerut reluarea imediată a fluxului de ajutor umanitar prin toate punctele de trecere către Gaza și a făcut apel la mai multe țări să accepte pacienți răniți pentru tratament. Aceștia au subliniat că sistemul medical local este „în pragul colapsului total”, iar mii de persoane rănite au nevoie de intervenții chirurgicale care nu pot fi efectuate în interiorul teritoriului.

OMS a precizat că are stocuri medicale pregătite la frontieră și a cerut redeschiderea imediată a tuturor punctelor de trecere pentru a permite livrarea acestora. Situația umanitară din Gaza rămâne critică, în timp ce spitalele funcționează cu resurse minime, scrie agenția Wafa.