Pirații au atacat o navă în largul coastei Somaliei. Ei au folosit și o rachetă

Agresorii care au tras cu mitraliere și grenade propulsate cu rachetă au abordat o navă în largul coastei Somaliei joi, au declarat oficiali britanici, potrivit AP.

Centrul de Operațiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit al armatei britanice a emis o alertă cu privire la atac, avertizând navele din zonă.

Firma de securitate privată Ambrey a raportat și ea că un atac este în desfășurare, spunând că acesta a vizat un petrolier sub pavilion maltez care se îndrepta dinspre Sikka, India, către Durban, Africa de Sud. Ambrey a mai spus că pare a fi un atac al piraților somalezi.

Pirateria în largul coastei Somaliei a atins apogeul în 2011, când au fost raportate 237 de atacuri. Pirateria somaleză din regiune a costat economia mondială la acea vreme aproximativ 7 miliarde de dolari, dintre care 160 de milioane de dolari au fost plătite sub formă de răscumpărări, potrivit grupului de monitorizare Oceans Beyond Piracy.

Amenințarea a fost diminuată de intensificarea patrulelor navale internaționale și de consolidarea guvernului central din Somalia.