Poleiul și zăpada au închis mai multe aeroporturi din Europa. Traficul aerian este perturbat

Poleiul, ploaia cu gheață și ninsoarea au provocat marți închideri temporare și perturbări de zboruri pe aeroporturile din Budapesta, Bratislava, Viena și Praga, potrivit Sky News. Numeroase avioane au întârzieri așteptând ca pistele să fie curățate.

Un strat gros de gheață s-a format pe pistele aeroportului din Viena și, în ciuda lucrărilor de curățare, poleiul nu a putut fi îndepărtat. Zborurile au fost deviate către alte aeroporturi.

Ploaia înghețată a blocat și aeroportul principal din Praga, Cehia. Autoritățile au anunțat pe X că unitatea funcționează într-un „mod foarte limitat”.

Gheața a provocat și închiderea temporară a aeroportului din Bratislava. Probabil, zborurile vor fi reluate tot marți. Aeroportul din Budapesta și-a întrerupt și el o parte din activități din cauza vremii rele.

„Din cauza poleiului și a înghețului, Aeroportul Internațional Ferenc Liszt (Budapesta) nu primește și nu lansează temporar zboruri de la ora locală 10:25 din motive de siguranță”, a transmis aeroportul prin intermediul unui comunicat distribuit pe rețelele de socializare.

În cursul dimineții, un avion cargo al companiei Ethiopian Airlines „a alunecat de pe suprafața pavată a unei piste de rulare pe iarbă în timpul rulajului, provocând blocarea aeronavei”, au mai anunțat maghiarii adăugând că o anchetă este în derulare.

Poleiul și zăpada provoacă probleme în mai multe părți din Europa

Vremea rea se extinde în Europa Centrală și de Est. Afectate sunt țări precum Polonia, Slovacia, Ungaria și România, în timp ce în Cehia și Austria condițiile se vor îmbunătăți.

În nord vor fi ninsori abundente în părți ale Norvegiei și Suediei ceea ce ar putea duce la unele perturbări în traficul aerian.