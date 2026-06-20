Poliția îl va interoga pe fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro despre deținerea unui pistol în timpul arestului la domiciliu

Conform hotărârii judecătorului Alexandre de Moraes, Bolsonaro, în vârstă de 71 de ani, va fi interogat la domiciliul său în legătură cu pistolul, marțea viitoare, potrivit Le Figaro.

Fostul președinte de extremă dreapta (2019-2022) execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare. El a fost condamnat pentru o tentativă de lovitură de stat din 2022 și se află în arest la domiciliu în Brasilia din martie, pentru o perioadă de trei luni. Măsura a fost dispusă pentru a se recupera după o pneumonie. Perioada expiră săptămâna viitoare.

Pistol Glock de calibrul 9 mm

Polițiștii au interceptat luni un pistol Glock de calibrul 9 mm cu un încărcător, înregistrat pe numele fostului președinte. Pistolul a fost găsit în timpul unui control rutier de rutină în Brasilia. Bărbatul care purta arma s-a identificat drept membru al echipei de securitate a lui Jair Bolsonaro. El a susținut că o duce la reparat.

Apărătorii lui Jair Bolsonaro au susținut că echipa sa de securitate a scos percutorul din armă fără știrea lui, făcând-o inutilizabilă din cauza medicamentelor „care i-ar putea afecta funcția cognitivă”, potrivit documentului prezentat instanței și analizat de AFP.

Ei au adăugat că Bolsonaro a detectat o defecțiune a mecanismului și a predat arma unui subofițer din armată pentru examinare.

În noiembrie, fostul președinte, deja aflat în arest la domiciliu, a fost închis pentru tentativă de a-și deteriora brățara electronică de monitorizare cu un fier de lipit. Acest lucru a fost interpretat de instanță ca o tentativă de evadare. Avocații săi au susținut la acea vreme că incidentul s-a datorat unei „confuzii mentale” cauzate de medicamente.