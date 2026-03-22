Polonia suspecta de mult că Ungaria dă Rusiei informații din ședințele UE

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat duminică că Varșovia „avea suspiciuni” că Ungaria transmite Rusiei informații detaliate din reuniunile Consiliului UE, după ce The Washington Post a publicat un articol în acest sens.

Citând mai mulți actuali și foști oficiali europeni din domeniul securității, publicația americană scrie că guvernul ungar condus de Viktor Orbán ar fi oferit Moscovei acces la discuții sensibile din interiorul Uniunii Europene.

Reuniunile UE, cu Moscova la masă

În centrul acuzațiilor se află ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, despre care sursele citate susțin că ar fi contactat în mod regulat partea rusă chiar în timpul pauzelor din reuniunile europene. Mai exact, acesta i-ar fi transmis omologului său, Sergei Lavrov, „rapoarte directe despre ce s-a discutat” și posibile variante de compromis analizate la nivelul UE.

Aceste practici ar fi oferit Rusiei un avantaj strategic în interiorul Uniunii Europene, în condițiile în care Budapesta a blocat sau a încetinit în mod repetat decizii importante, inclusiv pachete de sprijin pentru Ucraina. Unul dintre oficialii europeni citați susține că, prin astfel de contacte, „practic fiecare reuniune a UE, timp de ani de zile, a avut Moscova la masă”.

Polonia, precaută în UE

„Știrile că oamenii lui Orbán informează Moscova despre reuniunile Consiliului UE în cele mai mici detalii nu ar trebui să surprindă pe nimeni”, a scris Tusk pe platforma X. „Aveam de mult aceste suspiciuni. De aceea iau cuvântul doar atunci când este strict necesar și spun doar atât cât este necesar”, a adăugat premierul polonez.

Declarațiile sale sugerează că Polonia a adoptat o abordare mai rezervată în cadrul discuțiilor europene, tocmai din cauza riscului ca informațiile sensibile să ajungă la Moscova.

Ungaria: Fake news, ca de obicei

De cealaltă parte, șeful diplomației Ungariei a respins acuzațiile, pe care le-a calificat drept „fake news”, acuzându-l pe Tusk că încearcă să influențeze scena politică internă din Ungaria.

„Fake news, ca de obicei. Spui minciuni pentru a sprijini partidul Tisza să instaleze un guvern-marionetă pro-război în Ungaria. Nu veți reuși!”, a transmis acesta, tot pe X.

Partidul Tisza este principalul partid de opoziție din Ungaria și conduce în sondaje cu trei săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din aprilie.

Relațiile dintre Polonia și Ungaria s-au tensionat în ultimii ani, în special din cauza pozițiilor diferite față de războiul din Ucraina. Budapesta a blocat în repetate rânduri pachete de ajutor european pentru Kiev și a menținut legături apropiate cu Rusia, spre nemulțumirea altor state membre ale Uniunii Europene.