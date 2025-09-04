Portugalia: Celelalte trei funiculare din Lisabona au fost închise pentru „verificări de siguranță”

Primăria Lisabonei a suspendat funcționarea celorlalte trei funiculare din capitala portugheză în urma deraierii funicularului Gloria, soldată miercuri cu 17 morți și 21 de răniți.

„La instrucțiunile primarului, Carlos Moedas, s-a decis ieri suspendarea funcționării lifturilor Bica și Lavra, precum și a funicularului Graça, pentru a verifica condițiile de funcționare și siguranța acestora”, a declarat șefa serviciului municipal de protecție civilă, Margarida Castro.

Informații de context

Cel puțin 18 persoane au murit după ce celebrul funicular Gloria din Lisabona s-a prăbușit în seara zilei de 3 septembrie, potrivit Sky News.

Vehiculul asemănător unui tramvai, foarte popular printre turiști, este distrus, iar echipele de intervenție scot pasagerii din resturile funicularului.

Cinci răniți sunt în stare gravă.

Accidentul a avut loc în jurul orei 18:00, la începutul orei de vârf de seară, deși cauza exactă nu este încă cunoscută.