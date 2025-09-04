Zi de doliu național în Portugalia, după moartea a 17 persoane în accidentul de la Lisabona

UPDATE: Numărul victimelor accidentului feroviar din capitala Portugaliei, Lisabona, a crescut cu două persoane, ajungând la 17 morți și 21 de răniți, au anunțat joi serviciile de urgență.

Printre răniții în accidentul produs miercuri seara într-un loc turistic popular se află 11 străini: doi germani, doi spanioli și cetățeni din Franța, Italia, Elveția, Canada, Coreea de Sud, Maroc și Capul Verde, conform AFP.

Știrea inițială: Guvernul Portugaliei a decretat joi o zi de doliu național. Un comunicat al biroului premierului Luis Montenegro a transmis că tragedia „a adus durere familiilor … și consternare întregii țări”.

Portugalia este în stare de șoc după ce 15 persoane și-au pierdut viața în urma deraierii funicularului Glória, vechi de 140 de ani, una dintre principalele atracții turistice din capitala Lisabona, scrie BBC.

Alte 18 persoane au fost transportate la spital, dintre care cinci se află în stare gravă, potrivit serviciilor de urgență.

Printre victimele accidentului, produs în jurul orei locale 18:05, se află și cetățeni străini.

Primarul Lisabonei, Carlos Moedas, a vizitat miercuri seară spitalul, descriind situația drept „un moment tragic pentru oraș”.

Președintele țării, Marcelo Rebelo de Sousa, și-a exprimat „compasiunea și solidaritatea față de familiile afectate de această tragedie”.

Poliția și echipele de intervenție au rămas ore întregi la locul accidentului, în condițiile în care au fost demarate mai multe anchete: de către compania care operează funicularul, de către Autoritatea Națională pentru Siguranța Transporturilor și de către poliția judiciară.