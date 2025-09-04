Prima pagină » Știri externe » Numărul victimelor accidentului feroviar din Lisabona crește la 17 morți și 21 de răniți

Numărul victimelor accidentului feroviar din Lisabona crește la 17 morți și 21 de răniți

Numărul victimelor accidentului feroviar din capitala Portugaliei, Lisabona, a crescut cu două persoane, ajungând la 17 morți și 21 de răniți, au anunțat joi serviciile de urgență.
Numărul victimelor accidentului feroviar din Lisabona crește la 17 morți și 21 de răniți
Andreea Tobias
04 sept. 2025, 12:17, Știri externe

Țara a declarat zi de doliu național.

Printre răniții în accidentul produs miercuri seara într-un loc turistic popular se află 11 străini: doi germani, doi spanioli și cetățeni din Franța, Italia, Elveția, Canada, Coreea de Sud, Maroc și Capul Verde, conform AFP.

Accidentul de miercuri a făcut ca funicularul galben Gloria să deraieze de pe o porțiune abruptă de șine din apropierea Liberty Avenue și să se izbească de o clădire.

Guvernul portughez a declarat o zi de doliu joi pentru a comemora victimele,iar procurorii din Lisabona au declarat că lansează o anchetă cu privire la circumstanțele accidentului.