Numărul victimelor accidentului feroviar din Lisabona crește la 17 morți și 21 de răniți

Țara a declarat zi de doliu național.

Printre răniții în accidentul produs miercuri seara într-un loc turistic popular se află 11 străini: doi germani, doi spanioli și cetățeni din Franța, Italia, Elveția, Canada, Coreea de Sud, Maroc și Capul Verde, conform AFP.

Accidentul de miercuri a făcut ca funicularul galben Gloria să deraieze de pe o porțiune abruptă de șine din apropierea Liberty Avenue și să se izbească de o clădire.

Guvernul portughez a declarat o zi de doliu joi pentru a comemora victimele,iar procurorii din Lisabona au declarat că lansează o anchetă cu privire la circumstanțele accidentului.