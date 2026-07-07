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Posturile publice de radio și televiziune din Ungaria și-au suspendat emisia în urma reorganizării post-Orban

Instituțiile de presă publice maghiare apropiate fostului premier Viktor Orban și-au suspendat emisiunile, a declarat actualul prim-ministru al Ungariei, salutând eforturile de a desființa controlul liderului naționalist asupra informațiilor.
Posturile publice de radio și televiziune din Ungaria și-au suspendat emisia în urma reorganizării post-Orban
Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
07 iul. 2026, 23:38, Știri externe
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Peter Magyar, care l-a înlăturat pe Orban printr-o victorie electorală covârșitoare în aprilie, a scris pe Facebook: „O zi istorică. Astăzi marchează sfârșitul transmisiunilor de propagandă pe platformele media publice. Au mințit noaptea, au mințit ziua, au mințit pe toate lungimile de undă. Acum s-a terminat”, relatează The Guardian.


Mesaj pe ecranul negru

Postul de radio Kossuth și M1, principalul canal public de televiziune din Ungaria, au întrerupt transmisia până marți după-amiază, acesta din urmă difuzând mesajul: „Mass-media publică nu ar trebui să mintă. Ne pare rău că am făcut-o atât de mult timp.”

„Mass-media publică va fi acum reformată, astfel încât să fie independentă și demnă de încredere. Programul nostru de știri este suspendat în prezent. Rămâneți pe fază!”, se adaugă pe un ecran negru.

Frecvențele postului de radio Kossuth difuzau un program de muzică clasică de Béla Bartók, au relatat jurnaliștii de la Agence France-Presse, în timp ce site-urile web M1 și Kossuth erau indisponibile.

Conform unui comunicat al grupului media de stat ungar MTVA, televiziunea M1 urma să reia emisiunile seara, fără programe de știri.

Celelalte programe de servicii publice nu vor fi afectate de modificări.

Orban a reacționat

„Încă un exemplu de tiranie Tisza!”, a postat Orban pe rețelele de socializare, sugerând că telespectatorii „interesați de adevăr” ar trebui să urmărească în schimb canalul TV Hír, legat de partidul său, Fidesz.

Partidul maghiar Tisza a câștigat alegerile din aprilie, câștigând o majoritate considerabilă de două treimi în parlament pe baza promisiunii unei „schimbări de regim” și a unei rupturi definitive cu era Orbán.

Maghyar a declarat după alegeri că dorește să creeze „un serviciu de știri cu adevărat echilibrat și obiectiv”. Într-unul dintre primele sale decrete în calitate de prim-ministru, a ordonat o revizuire „cuprinzătoare și imediată” a mass-media de serviciu public și a finanțării acesteia.

Conducerile posturilor au fost înlocuite

Suspendarea posturilor de radiodifuziune de marți a avut loc la scurt timp după ce guvernul maghiar a înlocuit conducerea televiziunii și radioului de stat.

Pe lângă mass-media publică, noua administrație a vizat și instituțiile private deținute de oameni de afaceri aliați cu Orban. La TV2, una dintre cele mai importante posturi private de televiziune din Ungaria, principalii prezentatori de știri au fost înlocuiți, iar directorul de știri a fost demis după  alegerile maghiare.

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